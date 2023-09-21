تعرف على رسوم الإقامة مدى الحياة في السعودية وفقا للأمر الملكي

الرياض - محمد الاطلسي - في تطورات جديدة و مفاجأة، تم دفع رسوم الإقامة مدى الحياة بالسعودية لمن يرغب الحصول عليها بقيمة 800000 ريال سعودي ويتم دفع هذه الرسوم مرة واحدة، وتوجد العديد من المميزات للإقامة الدائمة وهي كالآتي:

الإقامة الدائمة في المملكة مع أفراد الأسرة.

يمكن للحاصل على الاقامة مدى الحياة أن يبعث إذن زيارة للأم والأب وألأقارب. أمكانية العمل في النشاط التجاري. يمكن للشخص الحاصل على الاقامة مدى الحياة استقدام للعمالة. يمكن للشخص الحصول على العقارات في أي مكان بالمملكة ماعدا المدينة المنورة ومكة المكرمة، بمكنه الحصول على أي عقار في باقي أرجاء المملكة، كما يمكنه استخدامها سواء كان يريد استخدامها بغرض السكن أو لأغراض تجارية أو أغرض صناعية.

استخدام ممرات السعوديين عند الخروج من البلاد أو عند الدخول اليها. يمكن للشخص امتلاك وسيلة نقل خاصة به والحصول على الوظائف الغير مقصورة على السعوديين في القطاع الخاص. لايحتاج إذن مسبق عند الخروج من المملكة أو عند الرجوع اليها. ماهي أنواع الإقامة التي توفرها المملكة؟ يوجد نوعان من الإقامة هما: الإقامة المميزة. الإقامة المؤقتة وتكون لمدة عام .

بكم تقدر رسوم الإقامة ؟

الإقامة المميزة (الدائمة) هي اقامة مدى الحياة وليس لها فترة محددة، وللحصول عليها يتم دفع رسوم مرة واحدة بقيمة 800.000 ريال سعودي. الإقامة المؤقتة (لمدة عام) هي إقامة لمدة سنة وقابلة للتجديد ورسومها هي 100 ألأف ريال سعودي ويتم دفعها سنويا. شروط الإقامة المميزة لابد من وجود جواز سفر ويكون ساري المفعول. الملاءة المالية. يجب أن يزيد عمر المتقدم عن 21 عام.

عدم وجود أي سوابق جنائية أو قضايا على الشخص الذي يريد الحصول على الاقامة المميزة. يجب أن يكون خالي من أي أمراض المعدية. أسباب إلغاء الإقامة الدائمة توجد عدة أسباب في حالة حدوثها يتم إلغاء الإقامة الدائمة، وهذه الأسباب هي: في حالة إدانة الشخص المستفيد بجريمة عقوبتها السجن لمدة 60 عام أو أكثر. في حالة التعرض لغرامة قدرها 100.000 لأي سبب من الأسباب. إذا صدر قرار بترحيل هذا الشخص. أي معلومات خاطئة يقدمها الشخص من أجل الحصول على الإقامة الدائمة. في حالة التنازل عنها. في حالة فقدان الأهلية.

في حالة الوفاة. مركز الإقامة المميزة هو المكان المسؤول والمختص بإتخاذ الإجراءات المطلوبة والتي تلزم للإقامة الدائمة، حيث أنه هو المكان الوحيد المختص بإدارة كل ما يتعلق بالإقامة الدائمة، ويتم الاشراف على مركز الإقامة من جانب لجنة وزارية.