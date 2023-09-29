اتفرج بالفيديو لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب وسط اليمن في محافظة تعز

الرياض - محمد الاطلسي - ضربت هزة ارضية وسط اليمن يوم الخميس، ووثقت كاميرا مراقبة قوة الاهتزاز الذي أحدثته الهزة الأرضية.

ووقعت عدد من الهزات فجر يوم الخميس بعدد من المحافظات اليمنية شعر بها المواطنين وآثارة الخوف والرعب في أوساطهم.

وقالت مصادر محلية أن المواطنين في محافظات تعز وإب ولحج والحديدة شعروا بهزات أرضية متوسطة فجر يوم الخميس أثارت الخوف والهلع في أوساطهم.

وبحسب مركز محطة الرصد الزلزالي في محافظة ذمار فقد سجل المركز عدد من الهزات الأرضية من غرب خليج عدن منذ الفجر يوم الخميس وكانت على النحو التالي : ـ

هزة أرضية بقوة 5,1 درجة على مقياس ريختر الساعة الـ 4:22 دقيقة فجراً من غرب خليج عدن ( خليج تاجورة جيبوتي ) وشعر بها سكان في محافظة تعز وإب.

هزة أرضية بقوة 5,2 درجة الساعة الـ 8,53 صباحا من غرب خليج عدن بالقرب من سواحل جيبوتي على بعد 375 كيلو متر مسافة جوية من المحطة وتبعها عدد من الهزات الأرضية وتراوحت قوتها بين ( 3,5 ـ 3,8 ـ 4,0 ) درجة على مقياس ريختر

الهزات الأرضية شعر بها السكان وأثارت حالة الخوف والهلع في أوساطهم فيما وجه سكان عزلة القريشة بمديرية الشمايتين مناشدة لإنقاذ حياتهم إزاء تساقط الصخور من الجبال والمرتفعات المطلة على قراهم بسبب الأمطار والهزات الأرضية المتكررة.

مواطنون قالوا أن بعض الصخور بدأت بالتساقط من على جبل حمل بعزلة القريشة مديرية الشمايتين والتي تربض في قمته صخرة عملاقة بعرض 9 أمتار وارتفاع 18 متر وسمك 4 أمتار تسمى في المنطقة ” بدقم الرائح ” والتي تهدد العديد من القرى أسفل الجبل الذين يبلغ تعدادهم حوالي 3000 نسمة.

وأشارو إلى أن الهزات الأرضية التي شعرو بها صباح اليوم الخميس زادت من حدة المخاوف في أوساطهم جراء استمرار الهزات وتخوفاً من سقوط الصخرة على منازلهم.