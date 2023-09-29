عاجل.. وزارة المالية السعودية الإعلان عن موعد صرف العوائد السنوية 1445

الرياض - محمد الاطلسي - تعتبر العوائد السنوية من المنح المقدمة من وزارة المالية لجميع المواطنين، بهدف الاستفادة من تلك العوائد، وملاحقة الغلاء المنتشر في الفترة الحالية.

والكثير من المواطنين ينتظرون صرف تلك العوائد المالية، فهم بحاجة شديدة إليها، لذا قامت الوزارة بالإعلان عن موعد تلك العوائد قائلةً بأنه سيتم صرفها في خلال شهر محرم، ولا يحدث تغيير في ذلك الوقت حتى الآن.

أكدت الوزارة بأن المبلغ سيتم صرفه على دفعتين، لضمان وصول الصرف لكافة المستحقين، وأعلنت عن عدة خطوات من خلالها يتم معرفة العوائد وهي:

قم بفتح الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية السعودية بالضغط.

عند ظهور الوجهة الرئيسية، يتم منها اختيار ” الخدمات الإلكترونية”.

وعند فتح القائمة، بعد ذلك قم بتحديد خدمات الأفراد.

بعدها يتم الكبس على ” استعلام”.

بعد ذلك ستظهر عدة حقول فارغة، قم بتعبئتها بكافة البيانات المطلوبة بدقة.

بعد الانتهاء يتم الكبس على بحث، ليتم ظهور جميع المعلومات المتعلقة بالطلب الخاص بك.

وأعلنت الوزارة عن مجموعة من الفئات المستحقة لتلك العوائد السنوية ومن ضمنها ما سيتم ذكره:

تصرف تلك العوائد إلى الأرملة التي مات زوجها، ولكن بشرط لم تكن تزوجت من شخص آخر.

كما أنه في حالة الأبناء أقل من 18 عام، يتم صرف العوائد لهم.

الأشخاص الذين يعانون من إعاقة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن يشترط تقديم استبيان طبي بحالة المريض.

الأشخاص الذين يعانون من عجز شديد منعهم من العمل، يستحقون الحصول على العوائد السنوية.