فيضانات كبرى وشديدة ستضرب هذه المناطق والأودية.. خلال ساعات الأرصاد الجوية تحذر منها؟!

الرياض - محمد الاطلسي - في أحدث توقعاتها، أفادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بأن تشهد عدة محافظات زيادة كبيرة في كمية الأمطار، قد تصل إلى مستوى غير مسبوق على عدد من المناطق خلال الأيام القليلة القادمة

وقالت المنظمة في نشرة الإنذار المبكر للأرصاد الجوية الزراعية، اليوم الجمعة: "في الأيام القادمة من المتوقع حدوث زيادة كبيرة ومستمرة في هطول الأمطار في عدة محافظات يمنية، ومن المتوقع أن تتلقى المرتفعات الوسطى ومناطق ساحل البحر الأحمر وأجزاء من المرتفعات الجنوبية مستويات هطول غير مسبوقة تتجاوز 300 ملم".

وأضافت نشرة المنظمة أن أجزاء من الهضبة الشرقية، بما في ذلك مأرب وحضرموت والمهرة، والتي تتميز عادة بانخفاض هطول الأمطار، من المتوقع أن تتراوح كمية الأمطار التراكمية فيها بين 100 إلى 150 ملم في الأيام المقبلة.

وأشارت "الفاو" إلى أن استمرار هطول الأمطار الغزيرة من شأنه أن يتسبب بحدوث فيضانات شديدة على مستوى البلاد، خاصة في مناطق مستجمعات المياه المتمثلة بالأودية في المرتفعات الوسطى والمرتفعات الجنوبية ومناطق الهضبة الشرقية التي تواجه مخاطر متفاونة للفيضانات الممتدة.

وأوضح التقرير أن الأودية المصنفة تحت خانة "مخاطر عالية" للفيضانات، هي: وديان حرض ومور وسردود وسهام وزبيد ونخلة ورسيان في الأجزاء الغربية والشمالية الغربية من البلاد، والتي من المتوقع أن تشهد فيضانات شديدة وجارفة، فيما تقع وديان دنة وتُبن والمسيلة في خانة "تنبيه"