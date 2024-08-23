“جربيها و ادعيلي”.. استخدم خليط القرنفل وزيت الزيتون بهذه المنطقة على جسدك واتفرج النتائج (طريقة الاستخدام )

انت الأن تتابع خبر- “جربيها و ادعيلى”.. استخدم خليط القرنفل وزيت الزيتون بهذه المنطقة على جسدك واتفرج النتائج (طريقة الاستخدام ) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المعروف أن الكثير من السيدات تبحث عن طرق فعّالة لتطويل الشعر وتكثيفه، بالإضافة إلى الحفاظ على نضارة البشرة، ومن أهم المكونات التي يمكن استخدامها لتحقيق هذه الأهداف هما القرنفل وزيت الزيتون،حيث أن القرنفل يعتبر واحد المكونات المفيدة جداً للشعر والبشرة، ويُمكن تحضيره منزلياً مع زيت الزيتون، الذي يعد من المرطبات الفعالة سواء لصحة الشعر أو البشرة، و فى هذا المقال سوف نستعرض كيفية تحضير واستخدام هذه المكونات بطرق بسيطة، مع الاهتمام بذكر فوائدها عند استخدامها معاً،

و من جانبه، يوجد طرق كثيرة لتحضير خليط زيت الزيتون والقرنفل و منها:

مكونات الوصفة:

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

عيدان من القرنفل.

زيت جوز الهند (اختياري).

طريقة تحضير الوصفة:

نحضر وعاء متوسط الحجم و نضع فيه ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، قم بثم نطحن عيدان القرنفل جيداًو نضيفها إلى زيت الزيتون.

نضيف ملعقة صغيرة من النشا ونمزج المكونات جيداً،ثم نضع الخليط على الشعر، بدءاً من الفروة وحتى الأطراف.

يترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة ثم اشطفه جيداً، وللحصول على نتائج مبهرة، استخدم هذه الوصفة بانتظام لمدة شهر.

يمكنك استخدام هذه الوصفة على البشرة والجسم، وتحضير زيت الزيتون والقرنفل كمشروب يمكن أيضاً الاستفادة من زيت الزيتون والقرنفل في تحضير مشروب له فوائد صحية عديدة.

و على صعيد أخر يوجد مشروب مكون من زيت الزيتون والقرنفل:

المكونات:

زيت زيتون.

عيدان من القرنفل.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

طريقة تحضير المشروب:

انقع عيدان القرنفل في الماء لمدة نصف ساعة،اغلي عيدان القرنفل في الماء ثم أضف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من الزنجبيل،تناول هذا المشروب قبل النوم للحصول على نتائج رائعة مع الاستمرار.

و جاءت خلطات لتطويل الشعر وتفتيح البشرة كالتالي: