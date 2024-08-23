تاجر ابن حلال قالي عليها .. طريقة عبقرية لمعرفة الفرق بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش .. محدش هيقدر يخدعك

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رياض - احمد صلاح - زيت الزيتون يعد من بين أفضل الزيوت الطبيعية وقد استخدم في الطب البديل لآلاف السنين، وقد أثبتت الدراسات والأبحاث أنه غني بفوائد صحية عديدة بفضل محتواه العالي من الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية، زيت الزيتون مصدر ممتاز للأحماض الدهنية غير المشبعة مثل أوميغا 3 وأوميغا 6 التي تلعب دوراً مهماً في صحة القلب، كما يحتوي على معادن هامة مثل البوتاسيوم والكالسيوم والحديد والصوديوم ما يجعله مفيداً للوظائف الحيوية للجسم، ومع ذلك هناك أنواع مغشوشة من زيت الزيتون لذا من المهم معرفة الفرق بين الزيت الأصلي والمغشوش، في هذا المقال سوف نوضح كيفية تمييز زيت الزيتون الاصلي عن المغشوش.

كيفية التمييز بين زيت الزيتون الأصلي والمغشوش

مع تزايد حالات الغش في زيت الزيتون أصبح من الصعب العثور على زيت زيتون أصلي بنسبة 100%، لذلك نقدم بعض النصائح التي تساعد في التعرف على زيت الزيتون الأصلي وتمييزه عن المغشوش:

معدل الحموضة: يمكن تقييم جودة زيت الزيتون من خلال درجة حموضته، إذا كانت الحموضة عالية فإن الزيت قد يكون مغشوشاً بينما يشير انخفاض الحموضة إلى جودة الزيت.

اللون: زيت الزيتون الطازج يكون لونه أخضر مائل ومع مرور الوقت يتحول إلى اللون الأصفر الفاتح.

الزوجة والكثافة: يتميز زيت الزيتون الأصلي بملمس أكثر لزوجة وكثافة مقارنة بالزيوت الأخرى.

المذاق: زيت الزيتون الأصلي له نكهة قوية ومميزة ويبقى طعمه ثابتاً لفترة طويلة.

فترة الصلاحية: زيت الزيتون الأصلي يمتاز بفترة صلاحية طويلة تصل إلى عام أو أكثر بينما ينتهي صلاحية الزيت المغشوش بعد ثلاثة أشهر من تصنيعه.

الرائحة: يتميز زيت الزيتون الأصلي برائحة قوية، بينما قد يكون الزيت المغشوش عديم الرائحة.

أنواع زيت الزيتون

زيت الزيتون البكر: يحتوي على نسبة جيدة من مضادات الأكسدة وتكون نسبة الحموضة فيه بين 1.2% و1.5%.

زيت الزيتون البكر الممتاز: يعتبر من أفضل أنواع الزيت حيث يستخلص من الزيتون الطازج ويعصر على البارد وتقل درجة حموضته عن 1%.

زيت الزيتون العادي: يحتوي على نسبة حموضة أعلى مما يجعله مناسباً للطهي على درجات حرارة عالية.

فوائد زيت الزيتون

الفيتامينات: يحتوي زيت الزيتون على فيتامين E الذي يعزز المناعة ويعمل كمضاد أكسدة وفيتامين K الذي يدعم الوظائف الحيوية للجسم.

يحتوي زيت الزيتون على فيتامين E الذي يعزز المناعة ويعمل كمضاد أكسدة وفيتامين K الذي يدعم الوظائف الحيوية للجسم. صحة القلب: يعزز صحة القلب والأوعية الدموية بفضل محتواه من المعادن ومضادات الأكسدة التي تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية بفضل محتواه من المعادن ومضادات الأكسدة التي تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. الهضم: يساعد زيت الزيتون في تحسين عملية الهضم وامتصاص الغذاء في الأمعاء كما يعزز وظائف الكبد.