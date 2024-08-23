انت الأن تتابع خبر بملعقة من الجلاتين حضري ماسك منزلي مبهر يخلصك من الشعر الوجه الزائد بكل سهولة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر ماسك الجلاتين من المسكات المنزلية الرائعة التي تحتوي على مواد أمنة تماماً لا تسبب أضرار للبشرة، وهو يستخدم لإزالة شعر الوجه نهائياً، ويحفز من أنتاج الكولاجين في البشرة مما يزيد من نضارتها وحيويتها، ويعمل على اغلق المسام المفتوحة التي تسبب تراكم الدهون والبكتيريا داخلها مما يجعل مظهر الوجه مشوه، كما يساعد على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تظهر على الوجه في مرحلة الشباب، وسوف نتعرف من خلال دوت الخليج على طريقة عمل ماسك الجلاتين المبهر لإزالة الشعر من الوجه للأبد.

مكونات عمل ماسك الجلاتين الطبيعي

يحتوي الماسك على مواد طبيعي أمنة لا تسبب أضرار للبشرة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

ثلاث ملاعق كبيرة من مغلي الحلبة

ملعقة كبيرة من الجلاتين.

ملعقتان كبيرتان من دقيق الأرز.

ملعقة صغيرة من بذور الكتان.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الجلاتين المبهر لإزالة شعر الوجه بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل وهي كما يلي: –

نحضر طبق ونضع به مغلي الحلبة والجلاتين ونقلبهم مع بعض جيداً حتى تمتزج المكونات.

نقوم بإضافة دقيق الأرز، وبذور الكتان ونقلب المكونات مع بعضها جيداً.

يمكنك إضافة القليل من مغلي الحلبة إذا كان الخليط ثقيل القوام.

نغطي الخليط ويترك لمدة ثلاث دقائق حتى نحصل على القوام المناسب.

طريقة استخدام ماسك الجلاتين على البشرة