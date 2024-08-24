دورى عليها وهاتيها ... عشبة طبيعية تخلصك من تساقط شعرك تماماً والنتيجة بتبان من أول أسبوع

انت الأن تتابع خبردورى عليها وهاتيها ... عشبة طبيعية تخلصك من تساقط شعرك تماماً والنتيجة بتبان من أول أسبوع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تريد العديد من النساء في الحصول على شعر ناعم وطويل وجذاب ولذلك تتساءل العديد منهم عن خلطات طبيعية من أجل التخلص من تساقط الشعر وإرتفاع نموه وتعتبر عشبة إكليل الجبل من الأعشاب المتنوعة والتي لها نتيجة فعالة للغاية وتسهم في علاج تساقط الشعر وإرتفاع نموه ويتم استعمالها في وصفات كثيرة ،وهذة العشبة لها العديد من الفوائد المتنوعة تبعًا للمقادير المحددة بها.

خلطة اكليل الجبل للشعر

إكليل الجبل يساعد في تنمية صحة الشعر ويسهم في تطويله والتخلص من التساقط الموجود به، قد يتم إعداد الخلطة عن طريق المقادير والطريقة التالية:

أولاً المقادير:

ملعقتان كبيرتان من إكليل الجبل.

كوب كبير من المياه.

كيفية التحضير

سوف نوضح اسهل وابسط طريقه لاكليل الجبل فيجب اتباع الخطوات التالية:

إضافة ملعقتين كبيرتان من إكليل الجبل في قدر كبيرثم ضعى كوبان من المياه.

إضافة الوصفة على نار هادئة لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق ويفضل عليك تغطيته.

ثم ضعي برفع الإناء من على النار، وتركه لكى يبرد تمامًا.

بعد ذلك تصفية المياه وسوف تجدين أن لونه قد تغير وبذلك يمكن استعماله بكل بساطة.

كيفية استخدام اكليل الجبل للشعر

يوجد الكثير من الطرق يتم استعمالها إكليل الجبل بها من أجل الشعر، وتتمثل هذه الطرق فيما يلى: