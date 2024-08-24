انت الأن تتابع خبر سر لا يعلمه الكثير ...إنبات فراغات الشعر بوصفة طبيعية جبارة فوائدها مذهلة لشعرك جربي وهتشوفي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مشكلة فراغات الشعر من أكثر المشاكل التي تعاني منها الكثير من السيدات والفتيات،لذلك دائماً ما نجدهم يبحثون عن وصفات طبيعية للقضاء على هذه المشكلة ونمو الشعر المجعد، بدلاً من شراء المنتجات الصناعية الأخرى، والتي تكلف الكثير من الأموال، فمن خلال السطور القادمة من هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة ووصفة مبسطة للتخلص من هذة المشكلة في أقرب وقت ممكن، كل ما هو عليك إتباع تلك الخطوات، وتحضير المكونات اللازمة للوصفة.

وصفة قناع البيض لإنبات فراغات الشعر

وذلك لأن البيض يحتوي على الحديد والفوسفور والزنك، بالإضافة إلى البروتينات التي تساعد على نمو الشعر:

المكونات

بيضة واحدة كبيرة الحجم.

ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة من زيت بذور العنب.

مقدار من العسل الأبيض.

كيفية تحضير الوصفة

ضع جميع المكونات السابقة في طبق عميق واخلطها حتى تتجانس.

ضعيه على فروة الرأس ودلكيه بيديك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

وأخيراً، اغسلي شعركِ بالشامبو بالماء البارد.

وصفة حليب جوز الهند لإنبات فراغات الشعر

نصف عصير ليمونة.

نصف كوب من حليب جوز الهند.

عدد 4 قطرات من زيت اللافندر.

كيفية إستخدام وتحصير وصفة حليب جوز الهند