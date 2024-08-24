انت الأن تتابع خبر معجزة بكل المقاييس .. عشبة ربانية تفرز انسولين طبيعي بدون دواء و تجدد خلايا البنكرياس وتعيد تنشيط الخلايا الميتة .. وداعاً لمرض السكر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشبة طبيعية تفرز الأنسولين بشكل طبيعي دون الحاجة إلى أدوية، وتعمل على تجديد خلايا البنكرياس وتنشيط الخلايا التي فقدت نشاطها.

اعشاب لعلاج البنكرياس

رغم حجمه الصغير الذي يكاد لا يلاحظ، إلا أن البنكرياس يلعب دورا أساسيا في عمليات الجهاز الهضمي ووظائف الغدد الصماء، يمتلك البنكرياس وظيفتين رئيسيتين الأولى هي إفراز الإنزيمات اللازمة لهضم الدهون والبروتينات، بينما تتمثل الوظيفة الثانية في إنتاج الأنسولين الذي يعمل على تنظيم مستوى الجلوكوز في الدم، حسب ما ورد في موقع “herbs-info”.

المكملات العشبية

توجد مجموعة من المكملات العشبية التي يمكن أن تعزز صحة البنكرياس من خلال حمايته من جميع الاضطرابات، ومن بينها:

ذيل الحصان

يعتقد أن غناه بمادة السيليكا يساعد في شفاء وإعادة بناء الأنسجة المتضررة نتيجة التهاب البنكرياس بالإضافة إلى ذلك، أظهرت دراسة تناولت تأثير مستخلص ذيل الحصان على الفئران المصابة بمرض السكري أنه بعد خمسة أسابيع من العلاج، أسفر المستخلص العشبي عن زيادة ملحوظة في الأنشطة المضادة للسكري وتجديد البنكرياس.

أوريغانو

في الطب التقليدي كان يعتقد أن #الأوريغانو يعتبر علاجا واعدا لمكافحة الأكسدة المرتبطة باضطرابات مثل مرض السكري، نظرا لاحتوائه على مضادات أكسدة طبيعية من نوع الفينول في عام 2004 أجرى باحثون في جامعة ماساتشوستس دراسة حول الآثار المضادة للسكري لاستخلاص الأوريغانو، حيث اكتشفوا أنه له فوائد للبنكرياس هذه النتائج تعزز فكرة أن الأوريغانو قد يكون له دور محتمل في مكافحة ارتفاع سكر الدم وإدارة مستويات السكر في الدم ومضاعفات مرض السكري على المدى الطويل.

الهندباء

يعتقد أن الهندباء يعتبر علاجا فعالا ضد خلايا سرطان البنكرياس وفي عام 2012، اكتشف باحثون كنديون أن مستخلص جذور الهندباء يمكن أن يساعد في القضاء على الخلايا السرطانية دون التأثير على الخلايا السليمة.

عشبة الجنتيانا

أكدت هذه العشبة فعاليتها كأحد أفضل العلاجات لدعم صحة البنكرياس، فالجذور الخاصة بالجنتيانا يمكن أن تنشط البنكرياس والمرارة، والأغشية المخاطية للمعدة مما يؤدي إلى زيادة إفراز إنزيمات البنكرياس والصفراء، وحمض المعدة وعصارة الجهاز الهضمي.

أوراق الزيتون

على مدار الوقت أصبح العديد من الناس أكثر إدراكا لقيمة أوراق الزيتون وفوائدها الصحية في الحقيقة تحتوي هذه الأوراق على مكونات فعالة تساهم في تحسين الدورة الدموية وتنظيف الدم من السموم وخفض ضغط الدم، كما أنها تدعم على المدى الطويل وظيفة الغدة الدرقية والكبد والبنكرياس.

تشير الدراسات أيضا إلى أن استعمال أوراق الزيتون يعزز من تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان البنكرياس.

عرق السوس