انت الأن تتابع خبر “مفيش بيت مش موجودة فيه !!”.. استكشف عشبة مغفول عنها تنشط الذاكرة وتنهي هشاشة العظام حتى وان كنت في السبعين من عمرك ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشبة المريمية أو “القصعين” كما يعرف في بعض البلدان قد تكون واحدة من أكثر الأعشاب التي يتم تجاهلها رغم فوائدها الصحية العديدة، قد تجدها في كل منزل لكنها غالبًا ما تستخدم فقط كتوابل دون أن يدرك الكثيرون قيمتها الطبية الكبيرة، في هذا المقال سوف نستكشف فوائد المريمية وكيف يمكن أن تكون لها تأثيرات إيجابية مذهلة على صحتك خاصة إذا كنت في السبعين من عمرك أو أكثر.

فوائد المريمية للذاكرة والتركيز

تعتبر المريمية من الأعشاب التي تعزز وظائف الدماغ وتحسن الذاكرة، تحتوي هذه العشبة على مركبات مضادة للأكسدة ومركبات ذات تأثيرات مضادة للالتهابات مما يجعلها مفيدة لتحسين القدرات العقلية، أظهرت بعض الدراسات أن استهلاك المريمية يمكن أن يحسن الذاكرة قصيرة المدى ويزيد من التركيز مما يجعله إضافة قيمة في النظام الغذائي للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة أو الرغبة في تحسين قدراتهم العقلية.

دور المريمية في مكافحة هشاشة العظام

هشاشة العظام هي حالة تتسم بفقدان كثافة العظام وزيادة قابليتها للكسور وغالبًا ما تكون أكثر شيوعًا مع تقدم العمر، المريمية تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والتي تلعب دوراً مهماً في تعزيز صحة العظام، بالإضافة إلى ذلك فإن مضادات الأكسدة الموجودة في المريمية تساعد في مكافحة الالتهابات التي قد تسهم في تدهور صحة العظام.

كيفية استخدام المريمية لتحقيق أقصى استفادة