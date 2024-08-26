اقوي كريم من الصيدلية لتبييض البشرة 10 درجات وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه في دقيقتين النتيجة مبهرة

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رياض - احمد صلاح - أطلقت العديد من الشركات الخاصة بصناعة الأدوية والعناية بالبشرة والجسم، كريمات خاصة بتبييض الجسم والمناطق الحساسة، ولكن البعض منها أثبت فعالية في التفتيح في أقل وقت ممكن وبسرعة الصاروخ خلال دقائق معدودة، حيث يلجأ إليه الكثير من الفتيات بدلاً من استخدام طرق أخرى للتفتيح تستهلك كثير من الوقت والجهد، ولكن يجب الحذر من بعض أنواع الكريمات التي تعود على الجسم بأثار جانبية لذا يجب استشارة الطبيب أولاً قبل المباشرة في استخدامه ومن خلال مقالنا اليوم سنتعرف على أقوى كريم من الصيدلية لتفتيح البشرة دون أثار جانبية أو التعرض للالتهابات مع أفضل كريم يصلح للاستخدام في المناطق الحساسة.

كريم من الصيدلية لتبيض الجسم

مشكلة السواد والغمقان المتواجدة بالبشرة نتيجة عدة عوامل من المشاكل التي تؤرق العديد من السيدات والفتيات، ويبحثون عن كريمات تعمل على التفتيح السريع والفوري للمناطق السمراء، وقد حاز كريم ستارفيل للتفتيح على ثقة العديد ممن قاموا بالتجربة الفعلية له، فهو يعمل على التفتيح أكثر من درجة في مدة زمنية بسيطة، فهو يتكون من مكونات طبيعية 100% وأمن على البشرة ولا ملائم لجميع أنواع البشرة، كما أن المجموعة الكاملة الخاصة به من صابونة تفتيح وغسول يساعدان على الوصول لنتائج مرضية.

أفضل كريم من الصيدلية لتفتيح المناطق الحساسة.

ينصح الكثير من أطباء الجلدية وخبراء التجميل باستخدام كريم ( أزافيا) للمناطق تحت الإبطين والمناطق الحساسة بالإضافة إلى الكوع والركب، فهو يحتوي على فحم البامبو الهام لعملية التفتيح والكولاجين لتجديد خلايا البشرة والجلسرين، فمن أهم ما يميز الكريم قدرته على التخلص من الروائح الكريهة من خلال قتل البكتيريا إلى جانب مهمته الرئيسية وهي التفتيح والترطيب فقد صنع خصيصاً لتلك المناطق، ولكن يجب عمل تجربة قبل المباشرة في الاستخدام من خلال وضع نقطة صغيرة منه على الجلد ومراقبة ماذا سيحدث نستطيع أن نجد أن وصفة الموز من الوصفات الطبيعية المهمة جدا والتي نستطيع من خلالها نستعيد مدى بياض البشرة وتفتيحها والتخلص من البقع الداكنة ولتحضير وصفة الموز نحتاج إلى موزة، وزيت زيتون، ملعقة عسل، بياض بيضة، ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا حتى تتجانس ونضعها على البشرة ونتركها حتى تجف تماما ثم نقشرها للاستمتاع ببشرة ذات بياض رائع

طريقة عمل كريم منزلي للتفتيح