انت الأن تتابع خبر "لجميع محبي وعاشقي القهوة ".. احذر من تناول القهوة في هذا الوقت من اليوم تصبح مسرطنة.. لن تتوقع ايه اللي هيحصل لجسمك! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعتبر القهوة واحدة من أكثر المشروبات شعبية في العالم، حيث يفضلها الكثيرون لبدء يومهم أو لزيادة نشاطهم خلال ساعات العمل ومع ذلك، فإن توقيت تناول القهوة يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحتك ونوعية نومك في هذا المقال، سنستعرض الأسباب التي تجعل من الأفضل تجنب تناول القهوة في بعض الأوقات من اليوم، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على صحتك.

1. تأثير الكافيين على النوم:

أحد أبرز الأسباب لتجنب تناول القهوة في ساعات معينة هو تأثيرها على جودة النوم. يحتوي الكافيين في القهوة على خصائص منشطة تحفز الجهاز العصبي المركزي، مما قد يؤدي إلى صعوبة في النوم أو قلة جودته تشير الدراسات إلى أن الكافيين يمكن أن يبقى في الجسم لمدة تصل إلى 8 ساعات، لذا فإن تناول القهوة في المساء أو في وقت متأخر من بعد الظهر يمكن أن يؤثر سلبًا على قدرتك على النوم جيدًا.

2. تأثير القهوة على مستويات الطاقة:

تؤدي القهوة إلى زيادة مستويات الطاقة بشكل مؤقت، ولكن تناولها في وقت متأخر من اليوم يمكن أن يتسبب في تقلب مستويات الطاقة وإذا كنت تشرب القهوة في المساء، قد تواجه صعوبة في النوم مما يؤدي إلى شعور بالإرهاق في اليوم التالي وهذا يجعلك تعتمد على القهوة مرة أخرى لتحفيز الطاقة.

3. تأثير الكافيين على الجهاز الهضمي:

تأثير القهوة على الجهاز الهضمي يمكن أن يكون له عواقب غير مرغوب فيها، خاصة عند تناولها في وقت متأخر و الكافيين يمكن أن يؤدي إلى زيادة إنتاج الحمض المعدي فقد يسبب حرقة في المعدة أو اضطرابات هضمية أخرى إذا تم تناوله قبل النوم.

4. التأثير على مستويات التوتر: