مصر وأمريكا تبحثان ملفات المنطقة.. عبد العاطي ومسعد بولس يؤكدان أهمية التهدئة واستقرار ليبيا والقرن الأفريقي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يونيو 2026 05:18 مساءً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان خلال الاتصال عمق العلاقات المصرية الأمريكية وما تشهده من تعاون متنامٍ في مختلف المجالات، مشيدين بنتائج اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع بفرنسا، وما عكسه من توافق حول عدد من الملفات الإقليمية المهمة.

وأعرب وزير الخارجية عن تهنئته للجانب الأمريكي بمناسبة التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معربًا عن أمله في أن تمثل هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة من التهدئة وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث جدد الوزير عبد العاطي تأكيد موقف مصر الداعم لوحدة الدولة الليبية والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، مشددًا على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة عبر حوار ليبي – ليبي يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب فرصة.

وتطرق الجانبان كذلك إلى مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث أكد وزير الخارجية حرص مصر على دعم أمن واستقرار دول المنطقة، والحفاظ على وحدة أراضيها ومؤسساتها الوطنية، بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي وتحقيق التنمية والاستقرار.