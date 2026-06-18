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ماذا قال مسعود بزشكيان تعليقا على مذكرة التفاهم الإيرانى الأمريكى ؟ اعرف التفاصيل

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ماذا قال مسعود بزشكيان تعليقا على مذكرة التفاهم الإيرانى الأمريكى ؟ اعرف التفاصيل

ماذا قال مسعود بزشكيان تعليقا على مذكرة التفاهم الإيرانى الأمريكى ؟ اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يونيو 2026 05:18 مساءً - قال الرئيس الإيرانى مسعود بزشكيان تعليقا على مذكرة التفاهم الإيراني الأمريكي، والتي وقعها هو من الجانب الإيراني، ووقعها دونالد ترامب من الجانب الأمريكى: "هذه وثيقة تاريخية ورسالة من إيران القوية .. السلام يتحقق في ظل الاحترام المتبادل".

 

ماذا نشرت وكالة تسنيم بشأن الاتفاق؟

وأفادت وكالة تسنيم بأن مسعود بزشكيان، نشر الوثيقة الموقعة للاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على منصة التواصل الاجتماعي إكس، وكتب: "هذه وثيقة تاريخية ورسالة من إيران القوية .. السلام يتحقق في ظل الاحترام المتبادل".

وتابع أن جمهورية إيران الإسلامية ملتزمة ومتمسكة دوماً بالسلام العالمي مع الحفاظ على الكرامة والاستقلال، والتقدم، والتعاون الإقليمي.

 

 

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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