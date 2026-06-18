ترامب بعد اتفاق إيران : نتنياهو مندفع ولديه أهداف تختلف مع واشنطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يونيو 2026 05:18 مساءً - في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اختلافات في الرؤي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إيران بعد ساعات من إعلانه التوقيع رسمياً على مذكرة التفاهم مع طهران، خلال مشاركته في عشاء إقامه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت ماكرون في قصر فرساي بفرنسا.

أشار ترامب إلى أن نتنياهو يتبني أهداف مختلفة في بعض جوانب الحرب الإيرانية، لافتا إلى أن الموقع الجغرافي لإسرائيل وقربها من إيران يفسران جانباً من هذا الاختلاف، وأضاف: نتنياهو شخص رائع، لكنه أحياناً يندفع أكثر من اللازم، في إشارة إلى التباينات التي ظهرت بين الجانبين خلال إدارة الحرب والتعامل مع الملف الإيراني.

تصريحات ترامب تسلط الضوء على وجود اختلافات في المقاربة بين واشنطن وتل أبيب تجاه الحرب مع إيران، رغم استمرار التحالف الوثيق بين البلدين وفي وقت سابق، قال ترامب إن ‌نتنياهو رجل ‌طيب ‌ينفعل ⁠قليلا أحيانا، مشيدا بـ"الشراكة الرائعة" بينه وبين نتنياهو، معدّلا بذلك لهجته حياله بعد الانتقادات الحادة التي وجهها إليه الثلاثاء.

وأضاف: لدينا شراكة رائعة"، واصفا خلافهما في شأن لبنان بأنه اختلاف صغير

والأحد الماضي، وجه ترامب رسالة شديدة اللهجة إلى نتنياهو عقب الضربة الإسرائيلية على بيروت، معرباً عن استيائه من تنفيذها قبل وقت قصير من الموعد المتوقع لتوقيع اتفاق مع إيران.

وأضاف، في تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية، أنه لم يكن راضياً عن العملية العسكرية، معتبراً أن توقيتها أثار غضبه، خصوصاً أنها جاءت قبيل التوصل إلى اتفاق وصفه بأنه مهم وقال: لماذا نفّذ بيبي هذه الضربة؟، مضيفاً أن إطلاق النار من جانب حزب الله لم يسفر عن إصابات، وأن الرد الإسرائيلي في بيروت أثار استياءه الشديد.