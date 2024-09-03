انت الأن تتابع خبر «أخطر فاكهة في العالم» .. يتم زراعتها في هذه الدولة و تسبب الغيبوبة والموت! .. اذا أكلتها خطأ سوف تكو آخر طعام في حياتك !والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر فاكهة الآكي إحدى الفواكه الاستوائية التي أثارت فضول ودهشة الكثيرين فهي تعد نعمة ونقمة في الوقت ذاته، حيث تستخدم كمكون أساسي في المطبخ الجامايكي خاصة عند تحضير الأطباق التقليدية مثل آكي والسمك المملح، وعلى الجانب الآخر نجد أنها تحتوى على مواد سامة ولذلك يجب توخي الحذر وتحضيرها بطريقة صحيحة.

ماهي فاكهة الآكي؟

فاكهة الآكي هي عبارة عن شجرة مثمرة تقدم ثمارها الموسمية بعد فصل الشتاء أي مع حلول فصل الربيع وقبل بدء فصل الصيف، وتعتبر غرب أفريقيا هو الموطن الأصلي لها على الرغم من أنها بحلول عام 1778 هاجرت إلى جامايكا حتى أصبحت الفاكهة الشعبية لهذه البلد، ولونها يتأرجح بين اللون البرتقالي والأصفر ويُقال أنها أشبه بالخوخ أو المشمش، والمناخ المناسب لنموها هو الاستوائي، وأشجارها تأتي بحجم متوسط حيث يبلغ الطول 30 قدمًا.

فوائد فاكهة الأكيدنيا “الآكي”

تحتوى على تركيز عالي من الكالسيوم، الفوسفور، الحديد، البوتاسيوم، فيتامين “A”، وفيتامين “C”.

يتم تناولها لعلاج القيء حيث أنها تعمل كمهدئ.

تأتي غنية بمضادات الأكسدة.

لديه قدرة على مقاومة مرض السكري، فهي تخفض مستويات الجلوكوز في الدم.

تحسين وظائف الكبد وتأخر الإصابة بمرض تليف الكبد، وتقوم بطرد السموم من الجسم.

لديها خصائص تعمل كمضاد للإصابة بمرض السرطان.

كيف يمكن لهذه الفاكهة أن تشكل خطرًا على متناولها؟