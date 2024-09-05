هيضرب بيكي المثل في الجمال... مكون طبيعي موجود في كل بيت هيخلي بشرتك ناعمة و بياض ملهوش مثيل في 10 دقائق..وصفة العرايس

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رياض - احمد صلاح - هناك العديد من الكريمات المتوفرة في الأسواق التي تهدف إلى تفتيح البشرة، ولكن معظمها يحتوي على مكونات كيميائية قد تضر بخلايا البشرة وحاجزها الطبيعي، في المقابل، توجد كريمات طبيعية يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل لتفتيح المناطق الداكنة في الوجه والجسم، ومن أشهر هذه الكريمات كريم الكركم والنشا، حيث يتميز كل من الكركم والنشا بخصائص فعالة في تفتيح البقع والتصبغات في كافة أجزاء الجسم.

كريم الكركم والنشا لتفتيح الوجه والجسم

يعتبر كريم الكركم والنشا من أفضل الخيارات الطبيعية لتفتيح البشرة، حيث يحتوي الكركم على مضادات الأكسدة التي تساهم في إزالة التصبغات والشوائب من البشرة، بالإضافة إلى فوائد النشا، ويمتاز هذا الكريم بإمكانية استخدامه على كل من الوجه والجسم لتحقيق بشرة أكثر إشراقا.

مكونات كريم الكركم والنشا

ملعقة من كركم البشرة.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من عصارة الصبار.

طريقة تحضير الكريم