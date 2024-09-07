انت الأن تتابع خبر اذهب للطبيب فوراً.. 5 علامات للسرطان إذا لاحظتها أثناء تناول الطعام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك مؤشرات وعلامات قد نلاحظ ظهورها، وقد يتم تجاهلها، بالرغم من انها قد تعد مؤشر خطير للإصابة بمرض معين ومن الممكن أن تنقذ حياتك قبل فوات الأوان، من ضمن هذه الأمراض التي تعطي لصاحبها مؤشر هو مرض السرطان، قد تظهر علامات أثناء تناول الطعام، تشير إلى إصابتك به.

هناك بعض العلامات التي يمكنك اكتشافها عند تناول وجباتك، وفقاً لما ذكره موقع تايمز ناو، من علامات السرطان التي قد تلاحظها مبكرًا، وفى هذه الحالة يكون ذلك أفضل للعلاج، وهذه العلامات إذا اكتشفتها قد يختلط الأمر عليد ف. البداية حيث تتشابه مع حالات أقل خطورة مثل ارتجاع المريء أو حرقة المعدة.

علامات الإصابة بالسرطان

من أبرز علتمات الإصابة بالسرطان هو عدم القدرة على البلع او كما يسمى بعسر البلع وهو الشعور بالألم أو الانزعاج عند البلع فيشعر الإنسان وكأن الطعام عالقًا في الحلق أو الصدر وقد يصل الأمر إلى الاختناق بالطعام والأمر يزداد سوءً من وقت لآخر، حتى يضيق المريء بسبب السرطان المتنامي.

عسر الهضم المستمر من علامات الإصابة بالسرطان لكن ليس دائما الشعور بذلك يدل على أنه إصابة بالسرطان بل إذا أصبح الأمر متكرر وهناك شعور بالحرقان في الصدر أو المعدة والانتفاخ والتجشؤ المتكرر مستمرًا ومؤلمًا للغاية، فهنا تقلق وتذهب فورا للطبيب لأنه قد يكون بسبب الإصابة بسرطان المريء.

الشعور بالشبع بسرعة علامة