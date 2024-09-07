انت الأن تتابع خبر «فتاة مصرية»... تكتشف عشبة مطبخية عظيمة تنظف القولون بسرعة البرق وتعتبر الحل الأمثل للتخلص من البراز المتحجر "وداعًا لزيارات الطبيب"بعد اليوم! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هذه الفتاة المصريه وضحت واظهرت هذه العشبة التي يمكن ان تساعد علي تطهير وتنظيف القولون من اي براز متراكم عليه أو متكتل وهذه العشبة هي عشبة السنا وقد قالت ان هذه العشبة تعد من العلاجات الرئيسية التي تستخدم في مجال الطب البديل ويعالج من مشاكل الإمساك وتقلل آلامه وسوف نقدم لكم اليوم طريقة استخدام هذه العشبة الطبيعية في تنظيف وتطهير القولون والجزء الحيوي من الجهاز الهضمي الذي يعمل كدور مهم في امتصاص الماء والغذاء ويعمل علي تسهيل عملية التخلص من الفضلات بكل سهولة وهذا ما سوف نقدمه لكم اليوم من خلال موقعنا دوت الخليج

ذكرت الشابة أن القولون يحتاج إلى تنظيف مستمر ليعمل بشكل جيد.

وأوضحت أن استخدام عشبة السنا يتطلب اتخاذ احتياطات بسبب آثارها الجانبية مثل الغثيا لذا من المهم استشارة الطبيب قبل استخدامها.

ولتحسين نكهة العشبة اقترحت إضافة القرفة أو الزنجبيل.

يستخدم كعصير لتنظيف القولون عن طريق مزجه مع الماء الدافئ والعسل.

كما تحدثت عن أعشاب الدردار الأحمر التي تعرف بخصائصها الفعالة في معالجة الإسهال والإمساك.

بالإضافة إلى عشبة بذر الكتان التي تساعد في تحسين الهضم وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

كما أشرت إلى أن عشبة حشيشة الزجاج تعزز حركة الأمعاء وتساعد في طرد السموم بينما تساعد أعشاب الراوند في تعزيز الحركة داخل الأمعاء وتخفيف أعراض الإسهال بفضل مكوناتها الفريدة.