انت الأن تتابع خبر سبحان الخالق..عشبة عربية سحرية تخفض السكر التراكمي بسرعة البرق وتضبط معدل الجلوكوز! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يشير اختبار تحمل الجلوكوز الفموي إلى أن المعدل الطبيعي للسكر في الدم يجب أن يكون أقل من 140 ملجم/ديسيلتر (7.8 مللي مول/لتر)، في حين أن القراءات التي تتجاوز 200 ملجم/ديسيلتر (11.1 مللي مول/لتر) بعد ساعتين من تناول محلول الجلوكوز تُشير إلى الإصابة بمرض السكري. وإذا كانت القراءات تتراوح بين 140 و199 ملجم/ديسيلتر (7.8 و11.0 مللي مول/لتر)، فإن ذلك يدل على وجود مرحلة ما قبل السكري. يتطلب إجراء الاختبار صيام الشخص طوال الليل، ثم شرب محلول سكري، ويتم قياس مستوى السكر في الدم على فترات خلال الساعتين التاليتين.
أعشاب سحرية تخفض السكر التراكمي
- هناك العديد من الأعشاب المفيدة في خفض مستوى السكر في الدم، ومنها الصبار الذي يمكن أن يسهم في تخفيض مستوى السكر عند تناول ملعقتين من عصيره يوميا، ولكن يجب على المصابين بداء السكري الذين يتناولون أدوية لخفض السكر استشارة الطبيب قبل استخدامه، وكذلك، يعرف الحنظل، أو البطيخ المر، بفعاليته في مكافحة السكري، والقرفة تساعد في تقليل مستويات السكر في الدم، إلى جانب تحسين مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، والحلبة تساهم في تحسين وظائف الجسم وخفض مستوى الكوليسترول.
- شوك الحليب يستخدم بشكل رئيسي لعلاج مشاكل الكبد ولديه خصائص مضادة للأكسدة. الزنجبيل، الذي يستخدم تقليديا لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي، يساعد أيضا في خفض مستويات السكر في الدم دون التأثير على مستوى الأنسولين، مما يقلل من مقاومة الأنسولين، وعشبة الجيمنيما تقلل من كمية السكر التي يتم امتصاصها في الأمعاء وتساعد في منع التفاعل بين السكر والأنسجة في الجهاز الهضمي.
- تعتبر هذه الأعشاب خيارات جيدة لمن يسعون إلى تنظيم مستويات السكر في الدم، لكن ينصح دائما باستشارة الطبيب قبل البدء في استخدامها لتجنب أي تفاعلات قد تؤثر سلبا على الصحة.