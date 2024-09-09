انت الأن تتابع خبر بائع «الصبار» يجذب فتيات عربية في الشارع بفوائد “الجل السحري” للشعر والبشرة بهذه الطريقة .. مش هتصدق عينك حلاوتك هتزيد حلاوة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم تداول أحد مقاطع الفيديو التي تصور بائعا متجولاً وكان يبيع جل الصبار الذي يستخدم في ماسكات البشرة ويدخل في علاج حب الشباب وأيضاً وصفات الشعر في محافظات كثيرة وكان يفرش بضاعته في الطريق ويحرص على تعبئة جل الصبار في قارورات برطمان أمام المشتري، ووضح البائع أن أسعار جل الصبار عنده بسيطة حيث كان يبيع البرطمان الصغير بسعر عشر جنيهات والكبير من جل الصبار بسعر خمسة عشر جنيهات وكان يبيع أبو خالد في طنطا وذلك أمام مبنى البريد، وتحدث البائع الذي يدعى “أبو خالد” في حديث مع قناة صدي البلد في عام 2017 : ” أنه اعتاد على زراعة نبات الصبار فى منزله الخاص، ويقوم من نومه كل صباح لكي يأخذه معه وأجلس على الرصيف وأقطعه أمام الزبون، ولدي ورقة إرشادات عليها طرق استخدامه أعطيها للزبون قبل الشراء

فوائد جل الصبار للجمال

يجعلك تتمتعين بفروة رأس صحية.

تقوية الشعر بسبب الفيتامينات الموجودة فيه مثل فيتامينات (سي-أ-ه).

يزيد من مرونة الشعر.

تقوية بصيلات الشعر: حيث يحتوي الصبار على مجموعة متنوعة من الفيتامينات من فيتامين أ، وفيتامين سي، وفيتامين هـ التي تجدد خلايا الشعر وتعزز النمو الصحي.

نصائح يجب معرفتها قبل استخدام الصبار

قد يتسبب الصبار في الحكة.

من الممكن أن تشعر بحرقة في فروة الرأس.

قد يسبب الصبار ألما في فروة الرأس.

الطفح الجلدي.

الإصابة بالقشعريرة.

حالات يمنع فيها استخدام الصبار