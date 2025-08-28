الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر اسمرار الرقبة مشكلة شائعة تعاني منها فئة كبيرة من الناس، ولكن يغفل الكثيرون الأمر ويربطونه بالأتربة وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية وفي الحقيقة، قد يشير اسمرار الرقبة إلى علامات تدل على مخاطر صحية أكبر تتطلب الانتباه والعناية.

احذروا.. علامات الإسمرار فى الرقبة لمن لديه هذه العلامات أحذر فهى تدل على مرض خطير ليس له علاج

يظهر اسمرار الرقبة لدى العديد من الأشخاص نتيجة عدة عوامل منها عدم العناية بالبشرة أو التعرض لأشعة الشمس لكن يعتبر اسمرار الرقبة أيضا علامة على حالات صحية قد تكون أكثر خطورة فعلى سبيل المثال يلاحظ أن هذا الاسمرار غالبا ما يترافق مع فرط إفراز الأنسولين في الجسم مما قد يكون مؤشرا على تطور مرض السكري من النوع الثاني.

العلاقة بين اسمرار الرقبة ومرض السكري

تظهر الدراسات أن هناك ارتباطا واضحا بين اسمرار الرقبة ومرض السكري إذ تكون الرقبة أكثر عرضة للتغيرات اللونية خاصة في المناطق الخلفية منها حيث يشير هذا إلى خلل في مستويات الأنسولين الذي يعد مؤشرا على مقاومة الجسم له في هذه الحالة رغم أن البنكرياس يفرز كميات كافية من الأنسولين إلا أن الجسم لا يستجيب له بشكل فعال.

مخاطر مرض السكري

يعتبر مرض السكري من الأمراض المزمنة التي تتطلب اهتماما خاصا عدم السيطرة على مستويات السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة مثل أمراض القلب تدهور صحة الكلى ومشاكل في الرؤية بالإضافة إلى ذلك قد يحتاج الأشخاص المصابون بالسكري إلى علاج مدى الحياة لذلك من الضروري الانتباه إلى أي علامات أو أعراض قد تظهر على الجسم

أهمية الكشف المبكر

إذا كنت تعاني من اسمرار في الرقبة أو لاحظت أي تغييرات غير معتادة في لون بشرتك، ينصح بالقيام بالفحوص الطبية اللازمة الكشف المبكر يمكن أن يساعد في التعرف على أي مشاكل صحية قبل تفاقمها وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحتك.

يتطلب الأمر العودة إلى طبيب مختص لإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد مستوى السكر لديك. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن أن تحتاج إلى تغييرات في نمط حياتك، مثل تحسين النظام الغذائي وزيادة النشاط البدني.