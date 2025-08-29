الرياض - كتبت رنا صلاح - الرائحة الكريهة للعرق من أكثر الأمور المحرجة للفتيات، خصوصًا في الأيام الحارة أو أثناء المجهود. الكثير من مزيلات العرق الصناعية تحتوي على مواد كيميائية تسبب اسمرار الجلد وجفافه، لذلك الحل الأمثل هو مزيلات العرق الطبيعية التي تمنحكِ انتعاشًا ورائحة طيبة، مع ترطيب وتفتيح البشرة في نفس الوقت.

«الحل اللي مش هتلاقيه عند الكوافير!».. تخلصي من سواد الإبط والعرق بوصفة الكاكاو والورد السحرية في البيت!

3 ملاعق صغيرة شمع عسل.

ربع ملعقة صغيرة زبدة كاكاو.

نصف ملعقة صغيرة إكليل الجبل.

قطرتان من زيت الزعتر الأبيض.

بضع قطرات من زيت اللافندر.

قطرتان من زيت الخروع.

ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند.

قارورة زجاجية صغيرة.

طريقة التحضير:

ذوّبي شمع العسل مع زبدة الكاكاو على نار هادئة.

أضيفي الزيوت (اللافندر، الزعتر، الخروع، جوز الهند) مع إكليل الجبل.

اخلطي المكونات جيدًا ثم اسكبيها في قارورة زجاجية.

استخدميه يوميًا بعد الاستحمام مباشرة، وستلاحظين اختفاء العرق مع ترطيب وتفتيح طبيعي للإبط.

مزيل عرق بماء الورد والمسك الأبيض

المكونات:

4 ملاعق صغيرة شَبّة مطحونة (متوفرة عند العطار).

6 ملاعق صغيرة بودرة أطفال.

ماء ورد.

بضع قطرات من المسك الأبيض.

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات معًا حتى تحصلي على خليط كريمي ناعم.

طبقيه على منطقة تحت الإبط بعد الاستحمام.

ستحصلين على رائحة منعشة ونظافة تدوم طوال اليوم بدون أي مواد ضارة.

مزيل عرق بجوز الهند والبيكنج صودا

المكونات:

6 ملاعق صغيرة بيكنج صودا.

6 ملاعق صغيرة نشا.

6 ملاعق صغيرة زيت جوز الهند.

بضع قطرات من زيت شجرة الشاي.

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات حتى يتكون مزيج كريمي متماسك.

ضعي كمية صغيرة منه باستخدام قطنة على منطقة الإبط النظيفة والجافة.

كرري يوميًا أو قبل الخروج لتحصلي على انتعاش وحماية طويلة من العرق.

نصائح ذهبية للوقاية من رائحة العرق