الرياض - كتبت رنا صلاح - كتير من الناس بيعتبروا إن تفل القهوة مجرد بقايا مالهاش لازمة بعد شرب الفنجان، لكن الحقيقة إن المادة البنية دي مليانة عناصر فعّالة زي الكافيين ومضادات الأكسدة، واللي يقدروا يغيروا روتين جمالك وصحتك بشكل كبير. فوائد تفل القهوة مش بس للبشرة، لكن كمان للشعر والجسم، وده بيخليه بديل طبيعي واقتصادي عن منتجات العناية الغالية.

جربيها وهتشوفي الفرق .. استخدامات ” تفل القهوة ” عمرك ما كنتي تتخيليها هتقولي يارتني عرفتها من زمان!!

تفل القهوة بيعمل كمقشر قوي لأنه يزيل خلايا الجلد الميتة ويجدد البشرة، وده بيخليها أكتر نعومة وإشراقة.

تنشيط الدورة الدموية

الكافيين الموجود في تفل القهوة بينشّط الدورة الدموية، وده بيدي البشرة مظهر صحي وبيزود حيويتها.

علاج السيلوليت

من الاستخدامات المشهورة لتفل القهوة إنه يقلل مظهر السيلوليت، التدليك به مع زيت طبيعي بيساعد على تحريك الدورة الدموية وتقليل تراكم الدهون تحت الجلد.

تقشير الشفاه

ممكن تخلطي تفل القهوة مع العسل أو زيت اللوز الحلو وتستخدميه كمقشر طبيعي للشفايف، هيسيبها ناعمة ورطبة.

تقليل الانتفاخ والهالات السوداء

كمادات تفل القهوة المبردة فعّالة جدًا في تهدئة الانتفاخ تحت العين والتقليل من مظهر الهالات السوداء.

محاربة التجاعيد

مضادات الأكسدة اللي فيه بتحارب الجذور الحرة، وده بيساعد على شد البشرة وتقليل التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

طرق استخدام تفل القهوة في البيت

مقشر الوجه والجسم: اخلطي تفل القهوة مع زيت جوز الهند ودلكي البشرة بحركات دائرية.

مقشر الشفاه: امزجيه مع العسل واستخدميه بلطف على الشفايف.

علاج السيلوليت: اخلطيه مع زيت الزيتون ودلكي المناطق المصابة 10 دقائق بانتظام.

كمادات للعين: ضعي تفل القهوة المبرد داخل قطعة قماش قطنية على عينيك 10 دقائق.

بدل ما ترمي تفل القهوة، استغليه كمنتج طبيعي في روتين العناية بجمالك، فوائد تفل القهوة بتشمل تنعيم البشرة، تقليل السيلوليت، تقشير الشفايف، مكافحة التجاعيد والهالات السوداء، ببساطة، تفل القهوة مش مجرد بقايا، لكنه سر طبيعي يحافظ على جمالكِ بشكل آمن وفعّال.