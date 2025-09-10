«القهوة الخضراء.. مشروب بسيط ونتيجته مذهلة».. هتخس من غير رجيم قاسي وهتحس بالفرق من أول أسبوع!

الرياض - كتبت رنا صلاح - القهوة الخضراء هي حبوب البن الخام غير المحمصة، التي تحتفظ بلونها الأخضر الطبيعي وتتميز بتركيز عالٍ من حمض الكلوروجينيك، وهو أحد أقوى مضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجسم والعقل. وعلى عكس القهوة العادية التي تفقد جزءًا كبيرًا من قيمتها أثناء التحميص، تحافظ القهوة الخضراء على كامل فوائدها الغذائية، مما جعلها محل اهتمام خبراء التغذية حول العالم.

تزيد من معدل التمثيل الغذائي.

تحفّز الجسم على حرق الدهون بشكل أسرع.

تمنح إحساسًا بالشبع لفترة أطول، فتقلل من الرغبة في تناول الطعام الزائد.

2. تحسين صحة البشرة

غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة المسؤولة عن التجاعيد.

تساعد على توحيد لون البشرة ومنحها نضارة طبيعية.

تقلل من علامات الشيخوخة وتحمي الجلد من العوامل البيئية الضارة.

3. تعزيز صحة القلب

تساهم في خفض ضغط الدم وتنظيمه.

تقلل من مستوى الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية.

تدعم صحة القلب وتحمي من تصلب الشرايين.

4. تنظيم مستويات السكر في الدم

تحسن من حساسية الأنسولين.

تقلل من ارتفاع سكر الدم بعد الوجبات.

خيار مفيد لمرضى السكري ومن يعانون من مقدماته.

5. حماية الكبد

تمنع تراكم الدهون على الكبد.

تقلل من خطر الإصابة بـ الكبد الدهني.

تدعم وظائف الكبد الحيوية في التخلص من السموم.

6. تعزيز وظائف الدماغ

تحسن الذاكرة والتركيز.

تقلل من خطر الإصابة بـ الزهايمر وباركنسون.

تساعد على مقاومة التعب وزيادة النشاط الذهني.

7. الوقاية من السرطان

غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب نمو الخلايا السرطانية.

تحافظ على صحة الخلايا السليمة.

8. رفع المناعة وتحسين الأداء الرياضي

تمنح الجسم طاقة طبيعية وتعزز القدرة على التحمل أثناء التمارين.

تقوي الجهاز المناعي وتجعله أكثر مقاومة للأمراض.

طريقة تحضير القهوة الخضراء

للحصول على أقصى استفادة، يمكن تحضيرها بسهولة: