الرياض - كتبت رنا صلاح - قد تتعرض البشرة لحالة من الإجهاد التي يمكن أن تتسبب في فقدان الترطيب والمرونة، ما يسرع من ظهور التجاعيد، سواء كانت خطوطًا دقيقة أو علامات تمدد ملحوظة، وذلك يكون بسبب التعرض المستمر لأشعة الشمس، والتلوث، والاستخدام الخاطئ لمنتجات المكياج، لكن يمكنك الحفاظ على بشرة صحية، مشدودة ونضرة، باستخدام مجموعة من الزيوت الطبيعية التي تمنح الترطيب العميق وتحمي البشرة من علامات التقدم في العمر،

هتبقي قمر 14.. أفضل زيت للوجه يزيل التجاعيد والترهلات ويشد البشرة من أول استعمال

وهناك عدد من الزيوت نرصدها لكم عبر السطور التالية والتي لها مفعول السحر في إزالة التجاعيد والترهلات وشد البشرة:

زيت الصبار

يعد زيت الصبار من أفضل الزيوت التي تشد البشرة وتنظف المسام، فبعد تنظيف الوجه جيدًا من بقايا المكياج والأتربة، قومي بتدليك بشرتكِ بكمية مناسبة من زيت الصبار، ومن ثم اتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر، حيث يعمل هذا الزيت على تضييق المسام، ويمنح بشرتكِ ترطيبًا ملحوظًا وإشراقة صحية.

زيت جوز الهند

يشتهر زيت جوز الهند بغناه بالأحماض الدهنية التي تكافح البكتيريا وتعمل كمرطب طبيعي قوي، فيمكنك استخدامه ضمن روتينكِ الليلي بعد تنظيف البشرة، قومي بوضعه بلطف على الوجه، ومن ثم اتركيه لمدة 5 دقائق قبل شطفه جيدًا، وبذلك سوف تلاحظين بشرة أكثر نعومة ومرونة، وخالية من الترهلات.

زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة التي تعزز مرونة البشرة وتحارب الترهلات، فبعد تنظيف الوجه، دلكيه بكمية مناسبة من زيت الزيتون واتركيه لبعض الوقت ليغذي البشرة من الأعماق ويحافظ على مظهرها الصحي والمشدود.

زيت الأفوكادو

غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة الضرورية لإنتاج الكولاجين، وبالتالي فإنه مثالي للبشرة المجهدة أو التي بدأت تظهر علامات التقدم في السن، دلكي به الوجه بلطف لعلاج التجاعيد، وتقليل حجم المسام، ومنع تمددها مستقبلًا.

عصير الليمون مع العسل

يحتوي العسل على مضادات أكسدة فعالة تشد البشرة، في حين يحتوي عصير الليمون على خصائص مضادة للبكتيريا، تحمي بشرتكِ من الالتهابات وتأثيرات المكياج الضارة، فقط اخلطي ملعقة من العسل الطبيعي مع قطرات من عصير الليمون، وضعي الخليط على وجهكِ لمدة 10 دقائق، ثم اغسليه بلطف للحصول على بشرة ناعمة ومشدودة.