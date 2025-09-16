 «المعجزة اللي جاية من التراث العربي!».. عشبة منسية تدهش الأطباء بقدرتها على ضبط السكر وحماية الجسم 

الرياض - كتبت رنا صلاح - اختبار تحمل الجلوكوز الفموي يُعتبر من أدق الفحوصات الطبية وأكثرها اعتمادًا في العالم للكشف عن قدرة الجسم على التعامل مع السكر في الدم. المميز في هذا الاختبار أنه لا يكتفي بالكشف عن الإصابة بالسكري فقط، بل يُظهر أيضًا مرحلة “ما قبل السكري”، وهي إشارة تحذيرية مبكرة تتيح فرصة ثمينة للسيطرة على الوضع قبل أن يتفاقم.

يبدأ الفحص بصيام من 8 إلى 12 ساعة.

يُقاس أولًا مستوى السكر في الدم أثناء الصيام.

بعد ذلك يتناول المريض محلولًا يحتوي على 75 جرامًا من الجلوكوز النقي.

خلال الساعتين التاليتين، تُسحب عينات دم على فترات محددة لمراقبة كيفية تعامل الجسم مع هذا الحمل السكري المفاجئ.

تفسير النتائج الطبية

النتيجة الطبيعية: أقل من 140 ملجم/ديسيلتر (7.8 مللي مول/لتر).

مرحلة ما قبل السكري: بين 140 و199 ملجم/ديسيلتر (7.8–11.0 مللي مول/لتر).

تشخيص السكري المؤكد: 200 ملجم/ديسيلتر (11.1 مللي مول/لتر) أو أكثر.

هذا التدرج يساعد الطبيب على وضع المريض في التصنيف المناسب: سليم، في مرحلة الخطر، أو مصاب بالسكري بالفعل.

الأعشاب ودورها المساعد

رغم أن الأدوية الموصوفة والنظام الغذائي الصحي هما حجر الأساس للتحكم بالسكري، فإن بعض الأعشاب أظهرت نتائج واعدة في دعم الجسم، شرط أن تُستخدم بحذر وتحت إشراف طبي لأنها قد تتفاعل مع العلاجات:

الصبار (Aloe Vera): تناول ملعقتين من عصيره يوميًا قد يخفض مستوى السكر، لكن يجب الحذر من الدمج مع الأدوية لتفادي الهبوط الحاد.

الحنظل (البطيخ المر): يحتوي على مركبات تحاكي تأثير الأنسولين، ما يجعله فعالًا في تحسين امتصاص السكر.

القرفة: تساهم في تقليل الجلوكوز الصائم، وتحسن استجابة الخلايا للأنسولين، مع دور إضافي في خفض الكوليسترول.

الحلبة: غنية بالألياف القابلة للذوبان، تبطئ امتصاص الكربوهيدرات وتقلل من الارتفاع المفاجئ للسكر بعد الأكل.

شوك الحليب: بفضل مادة السليمارين، يحمي الكبد ويعزز التمثيل الغذائي للسكر.

الزنجبيل: يخفض مستويات الجلوكوز دون التأثير المباشر على إفراز الأنسولين، مما يقلل من مقاومة الجسم له.

الجيمنيما: تقلل امتصاص السكر من الأمعاء وتخفف الرغبة الشديدة في تناول الحلويات.

الخلاصة: السيطرة على السكري أسلوب حياة

الأعشاب قد تكون عاملًا مساعدًا، لكنها لا تغني أبدًا عن:

الالتزام بالعلاج الموصوف طبيًا.

اتباع نظام غذائي متوازن.

ممارسة النشاط البدني بانتظام.

إجراء الفحوصات الدورية لمتابعة الحالة.

فالتحكم بالسكري لا يعتمد على علاج فقط، بل هو منهج حياة متكامل يحافظ على صحتك وجودة حياتك على المدى الطويل.