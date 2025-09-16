الرياض - كتبت رنا صلاح - تساقط الشعر مشكلة تؤرق أغلب النساء، وتتنوع أسبابها بين سوء التغذية، الضغوط النفسية، الإفراط في استخدام المواد الكيميائية أو إهمال العناية اليومية بالشعر. لكن، هل تعلمين أن النساء في الهند يُعرفن عالميًا بشعرهن الطويل، الكثيف واللامع؟ السر يكمن في الوصفات الطبيعية الهندية التي تناقلنها عبر الأجيال، بعيدًا عن المستحضرات التجارية المليئة بالمواد الضارة.

«وصفة الهنديات اللي مش هتلاقيها عند العطار!».. سر الشعر الطويل والكثيف في خطوات بسيطة!

فيما يلي ستتعرفين على أشهر وأقوى الوصفات الهندية التي تمنح شعرك قوة ولمعانًا ملحوظين باستخدام مكونات طبيعية متوفرة في كل بيت.

وصفة الثوم الهندية لتكثيف الشعر ووقف التساقط

الثوم ليس مجرد مكوّن في مطبخك، بل هو علاج طبيعي فعّال للشعر بفضل احتوائه على الكبريت والمعادن التي تُحفز نمو بصيلات جديدة وتقلل التساقط. وتُعتبر هذه الوصفة من أسرار الجمال الهندي القديمة.

طريقة التحضير والاستخدام:

اهرسي عددًا من فصوص الثوم الطازج.

أضيفي ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون مع ربع كوب من زيت الزيتون.

اخلطي المكونات جيدًا وسخنيها قليلًا حتى تصبح دافئة.

وزّعي الخليط على فروة الرأس مع تدليك دائري لطيف لمدة 5–10 دقائق، خصوصًا عند مناطق الفراغات.

اتركي المزيج على الشعر لمدة ساعتين كاملتين.

اغسلي الشعر بالشامبو مرتين للتخلص من رائحة الثوم.

نصيحة إضافية: للتخلص من الرائحة بشكل أسرع، يمكنك شطف الشعر بماء فاتر مضاف إليه ملعقة كبيرة من القهوة.

عدد مرات الاستخدام: مرتين أسبوعيًا، والنتائج ستظهر خلال أسابيع قليلة.

وصفة الروزماري (إكليل الجبل) لتطويل الشعر وتكثيفه

الروزماري من أكثر الأعشاب استخدامًا في الوصفات الهندية، إذ يعمل على تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يُنشط نمو الشعر ويُقلل من التساقط بشكل ملحوظ.

طريقة التحضير والاستخدام:

امزجي كمية متساوية من زيت الروزماري وزيت الزيتون.

سخّني الخليط قليلًا حتى يصبح دافئًا.

دلّكي فروة الرأس بحركات دائرية لطيفة لمدة 5 دقائق.

اتركي الزيت على شعرك من 3 إلى 4 ساعات.

اغسلي الشعر جيدًا بالماء الفاتر والشامبو.

عدد مرات الاستخدام: مرة أسبوعيًا، ويمكن تكرارها مرتين للحصول على نتائج أسرع.

نصائح هندية إضافية للعناية بالشعر