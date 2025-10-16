الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعد عشبة الأشواجندا من أشهر الأعشاب الهندية المستخدمة في الطب البديل، وقد اكتسبت مكانة مميزة بفضل قدرتها العالية على تعزيز صحة الجسم والوقاية من العديد من الأمراض. تمتاز هذه العشبة بخصائصها الفريدة التي تحفز وظائف الدماغ وتحسن التركيز والذاكرة، مما يجعلها خيارًا طبيعيًا لدعم الأداء العقلي والحفاظ على صحة الجهاز العصبي. كما أظهرت دراسات متعددة أن الأشواجندا تساعد في الوقاية من الأمراض العصبية مثل الزهايمر والخرف، بفضل احتوائها على مركبات مضادة للأكسدة تحمي خلايا الدماغ من التلف. وبذلك تُعد هذه العشبة حليفًا طبيعيًا قويًا للحفاظ على النشاط الذهني والتوازن العصبي وتعزيز القدرة على مقاومة التوتر والإجهاد.

معجزة نزلت من السماء.. عشبة طبيعية تقوي الذاكرة وتحمي من الزهايمر والخرف وحل مثالي للسرطان .. تعرف عليها قبل

تُعرف عشبة الأشواجندا بقدرتها المذهلة على تعزيز الذاكرة ودعم صحة الدماغ، إذ تعمل على حماية الخلايا العصبية من التدهور الذي قد يحدث مع التقدم في العمر، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف. كما بينت الأبحاث أن تناول الأشواجندا يساهم في التقليل من الأرق والقلق وتحسين جودة النوم، إلى جانب تعزيز التركيز والانتباه بفضل تأثيرها المهدئ على الجهاز العصبي. ولا يقتصر دورها على ذلك، بل تُعد أيضًا من أهم الأعشاب التي تحسن الحالة النفسية العامة، إذ تساعد على تهدئة الأعصاب وخفض مستويات التوتر والضغط النفسي، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لكل من يسعى إلى التوازن الذهني والراحة النفسية وسط ضغوط الحياة اليومية.

الأشواجندا فوائد إضافية لحماية الجسم

تتعدد الفوائد الصحية لعشبة الأشواجندا التي تتجاوز تحسين وظائف الدماغ فمن الناحية الجسدية، تساهم الأشواجندا في تقوية العضلات وزيادة القدرة البدنية على التحمل، مما يساعد في منع تطور الأمراض المرتبطة بالجهاز العصبي مثل مرض باركنسون كما يمكن أن تحسن من كتلة العضلات وقوة الأطراف السفلية إضافة إلى ذلك، تساعد الأشواجندا في تحسين مستويات الهرمونات التناسلية لدى الرجال، مما يساهم في تحسين جودة الحيوانات المنوية وتعزيز الصحة الجنسية.

الأشواجندا والوقاية من الأمراض الخطيرة

عشبة الأشواجندا تقدم أيضا فوائد كبيرة في الوقاية من بعض الأمراض الخطيرة مثل السرطان تشير بعض الدراسات إلى أن الأشواجندا قد تساعد في حماية الجسم من تأثيرات السكتات الدماغية المسببة للشلل، كما أن لها تأثيرات وقائية ضد أنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان البروستاتا والرئة هذه العشبة تحتوي على مركبات طبيعية تساعد في تقليل انتشار الخلايا السرطانية وتعزيز قدرة الجسم على مقاومة التأثيرات السلبية للسرطان.