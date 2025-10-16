الشتا جاية وهتحتاجها كتير!!… عشبة ربانية متوفرة في كل منزل تقضي على السعال والزكام بلحظات فور تناولها 

الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد اليانسون من الأعشاب الطبيعية الغنية بالفوائد الصحية، رغم أن كثيرين لا يدركون قيمته الكبيرة، خاصة فيما يتعلق بصحة الجهاز التنفسي. إذ يحتوي على مركب الأنيثول الذي يمتاز بقدرته على تقليل الالتهابات وتهدئة الأغشية المخاطية، مما يجعله علاجًا فعّالًا لتخفيف السعال سواء كان حادًا أو مزمنًا. كما يحتوي اليانسون على مركبات طبيعية أخرى مثل الميثانول والفينولات التي تساعد في إذابة البلغم ومحاربة البكتيريا والفطريات، وهو ما يساهم في التخفيف من أعراض الزكام والتهاب الحلق، ويجعل من هذا المشروب العشبي خيارًا طبيعيًا ومفيدًا لدعم صحة الجهاز التنفسي وتعزيز الشعور بالراحة والتنفس السلس.

يعتبر مغلي اليانسون من الطرق الأكثر شيوعا لعلاج السعال والتخفيف من البلغم لتحضيره، يتم غلي بذور اليانسون في الماء، ثم تصفيته وإضافة العسل الطبيعي لتعزيز فوائده يمكن أيضا دمج اليانسون مع الشاي التقليدي للحصول على مزيج مثالي يعزز صحة الجهاز التنفسي كما ينصح بشرب هذا المشروب بانتظام في فصل الشتاء لاحتوائه على خصائص تساعد في محاربة البكتيريا وتهدئة التهاب الحلق.

فوائد اليانسون الأخرى وتأثيره على صحة الجسم العامة