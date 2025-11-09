الرياض - كتبت رنا صلاح - تسعى العديد من النساء والفتيات إلى الحفاظ على بشرة ناعمة كالأطفال ومشرقة باستعمال طرق طبيعية آمنة بعيدًا تماما عن المنتجات التجارية باهظة السعر، ومن أشهر الوصفات التي أثبتت فعاليتها ونتيجتها المبهرة هي وصفة مزيج الفازلين وزيت الزيتون، حيث يعمل هذا الخليط على منح البشرة الترطيب المطلوب بعمق وتغذيتها بكل الزيوت الطبيعية التي تمنح البشرة ملمسًا حريريًا ولمعانًا طبيعيًا جدا، يمكن تطبيق هذه الوصفة كجزء لا يتجزأ من الروتين اليومي الخاص بعناية البشرة للحصول على أفضل النتائج لإطلالة أكثر نضارة وجمالًا.

هيحبك بجنون بالوصفة دي .. حطي زيت الزيتون والفازلين قبل النوم يحولك إلى ملكة جمال إذا استخدمتيه بهذه الطريقة

الفازلين وزيت الزيتون للبشرة

في ظل وجود العديد من الوصفات المنتشرة على الإنترنت للبشرة ونجد أن وصفة الفازلين وزيت الزيتون هي من أفضل الوصفات التي يمكن أن تعمل على إزالة الجلد الميت من على الوجه والتخلص من الاسمرار والبقع الداكنة وهذه الوصفه لا تحتاج سوى بعض المكونات البسيطة كالتالي:.

عدد 3 ملعقة صغيرة من الفازلين المرطب.

عدد 2 ملعقة من زيت الزيتون.

عدد ملعقة زيت لوز.

عدد ملعقة نشا.

عدد ملعقة ماء ورد.

خطوات التحضير