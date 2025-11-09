"ازاي منعرفش المعجزة السحرية دي"... 6 فوائد صحية مبهرة لهذة العشبة الجبارة ياريتني عرفتها من

الرياض - كتبت رنا صلاح - لا شك أن المشروبات الصحية تعتبر من أفضل الخيارات لجسمك، فهي تمنحه الاسترخاء والهدوء وتزوده بالفيتامينات والمعادن الضرورية بالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه المشروبات في تعزيز حرق الدهون وطرد السموم المتراكمة في الجسم.

بحسب خبراء التغذية، تساهم المشروبات الدافئة في تعزيز عملية الهضم وتقليل احتباس السوائل في الجسم، ما قد يسهم تدريجيًا في فقدان الوزن عند تناولها بانتظام وباعتدال.

ماء الكزبرة

يعتبر من أبرز المشروبات الصحية، إذ يساعد على طرد السوائل الزائدة وتنقية الجسم يفضل تناول كوب من ماء بذور الكزبرة الدافئ صباحا، بعد نقع البذور لساعات طويلة، سواء قبل أو بعد وجبة الإفطار.

ماء بذور الكزبرة

يساعد على تهدئة العضلات والاسترخاء، بما في ذلك عضلات المعدة، مما يعزز عملية الهضم ويدعم الوصول إلى الوزن المثالي، كما يقي من تقلصات البطن ويحد من السمنة وزيادة الوزن.

فوائد الكزبرة الجافة

تساهم الكزبرة الجافة في تعزيز كفاءة الجهاز الهضمي من خلال تحفيز عمليات الهضم والامتصاص، كما تساعد في تخفيف آلام المعدة.

جيد لصحة القلب

قد يساهم أيضا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب المرتبطة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، إذ إن خصائصه المدرة للبول تساعد العناصر الموجودة في الكزبرة على التخلص من الصوديوم الزائد في الجسم.

يحمي صحة الدماغ

يساهم عصير الكزبرة في تعزيز صحة الدماغ بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، حيث قد يساعد في الوقاية من بعض الأمراض العصبية مثل باركنسون والزهايمر كما يمكن أن يساهم في التخفيف من مشكلات القلق وتحسين القدرات الذهنية والذاكرة.