عشبه كل الناس مش عارفاها!.. عشبه موجوده بكثرة ومحدش مهتم بيها.. كنز في بيتك يست الكل

الرياض - كتبت رنا صلاح - في أعماق الطبيعة حيث تعيش الغابة تنمو نباتات تنطوي على أسرار لم تكتشف بعد، ومن بين هذه النباتات يبرز نبات القراص الذي يعد من بين الأعشاب التي تلعب دورًا مهمًا في تحسين صحة الشعر، حيث يعتبر القراص ليس فقط علاجًا لشعر أكثر قوة وصحة بل هو معجزة طبيعية تحمل في طياتها فوائد عظيمة تساعد على استعادة حيوية الشعر.

طريقة تحضير مستخلص القراص

لتحضير مستخلص القراص تحتاج إلى جمع 60 جرامًا من أوراق القراص سواء كانت طازجة أو مجففة.

ثم قم بإضافة كوبين من الماء الفاتر مع كوبين من الخل.

يتم وضع هذه المكونات في زجاجة نظيفة ومغلقة بإحكام ثم يتم رجها جيدًا لضمان امتزاج العناصر.

بعد تحضير الخليط يترك في مكان دافئ ومظلم لمدة عشرة أيام لتسمح للمكونات بالتفاعل بشكل مثالي.

وبعد مرور هذه الفترة،يتم تصفية السائل ليصبح جاهزًا للاستخدام.

كيفية استخدام مستخلص القراص وفوائده لشعر صحي

قبل بدء استخدام المستخلص ينصح دائمًا بإجراء اختبار حساسية على جزء صغير من الجلد للتأكد من عدم وجود ردود فعل سلبية.

بعد التأكد من الأمان يوزع المستخلص بالتساوي على فروة الرأس والشعر بالكامل.

يجب تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي لمدة تتراوح بين ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل غسله بالماء الفاتر.

للحصول على أفضل نتائج يفضل تكرار العلاج مرتين أسبوعيًا لمدة شهرين.

الفوائد التي يقدمها مستخلص القراص