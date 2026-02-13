الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعرف بيض الخروف، أو خصية الخروف، بأنه من الأطعمة الشعبية التي يقبل عليها بعض الرجال لاعتقادهم بارتباطه بتحسين القدرات الجنسية والخصوبة. ويتميز هذا الجزء من لحم الأعضاء الداخلية بكونه غنيًا بالبروتين والمعادن مثل الحديد والزنك والفوسفور، مما يجعله مصدرًا مهمًا لبناء العضلات والطاقة.

بيض الخروف: فوائده وأضراره وطرق تناوله

ما هو بيض الخروف؟

هو خصية الخروف التي تُطهى بطرق تقليدية مثل الشوي أو القلي مع البصل والتوابل.

يُعتقد شعبيًا أنه يعزز القدرة الجنسية، رغم أن الأدلة العلمية حول ذلك ما تزال محدودة.

يحتوي على عناصر غذائية مفيدة مثل البروتينات عالية الجودة والمعادن الأساسية.

الفوائد الصحية المحتملة لبيض الخروف

غني بالبروتين: يساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا، حيث تحتوي 100 غرام منه على نحو 27 غرامًا من البروتين.

معادن هامة: يحتوي على الحديد لصحة الدم، الزنك للمناعة والخصوبة، والفوسفور للعظام والطاقة.

تعزيز الطاقة: يمنح الجسم سعرات حرارية (135 سعرة لكل 100 غرام) وفيتامينات تزيد الحيوية والنشاط.

تحسين القدرة الجنسية (شعبي): يُعتقد أنه يحتوي على هرمونات ذكورية مثل التستوستيرون، مما قد يعزز الانتصاب وجودة الحيوانات المنوية، لكن بعض الدراسات تنفي ذلك.

تقوية الجسم: يمد الجسم بالأملاح المعدنية والفيتامينات مثل فيتامينات A وD وE وK.

المساعدة على تقليل الوزن: قد يسهم في تحفيز عمليات الأيض وزيادة الشعور بالشبع.

الأضرار والمحاذير

ارتفاع الكوليسترول: يحتوي بيض الخروف على نسبة عالية جدًا من الكوليسترول، مما قد يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية، لذا يجب تناوله باعتدال.

الأكل الشرعي: يجب التأكد من الذبح الشرعي، إذ لا يجوز أكل أي جزء من الحيوان وهو حي وفقًا للتعاليم الإسلامية.

طرق تناول بيض الخروف

الشوي أو القلي: يُقطع ويُتبل بالبهارات ثم يُشوى أو يُقلى مع البصل والثوم والتوابل مثل الكمون والكزبرة.

إضافته للطواجن: يمكن إدخاله في بعض الأطباق لإثراء النكهة والقيمة الغذائية.

للرياضيين: يُعتبر خيارًا غذائيًا غنيًا بالبروتين، لذا يفضله بعض الرياضيين ضمن نظامهم الغذائي.

نصائح غذائية لتعزيز الخصوبة

تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين وقليلة الكربوهيدرات، خاصة للنساء المصابات بتكيس المبايض.

التقليل من الكربوهيدرات المكررة مثل المشروبات السكرية والحبوب المصنعة.

تضمين منتجات الألبان قليلة الدسم الغنية بفيتامين D.

ممارسة النشاط البدني بانتظام لزيادة الخصوبة لدى الرجال والنساء، مع مراعاة نوع التمارين بالنسبة للنساء لتجنب التأثير السلبي.

بيض الخروف غذاء غني بالبروتين والمعادن ويمنح الجسم طاقة وحيوية، لكنه يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، مما يستلزم تناوله باعتدال للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.