الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد الأفوكادو مصدراً ممتازاً للدهون الصحية، حيث يوفر حوالي 9.5 غرام لكل نصف ثمرة، ولكن هناك سبعة بدائل غذائية شائعة تتفوق عليه أو توازيه في محتواها من الدهون الصحية الأساسية لصحة القلب وامتصاص العناصر الغذائية.

٧ بدائل للأفوكادو غنية بالدهون الصحية

قائمة الأطعمة السبعة البديلة:

المكسرات المشكلة: تتصدر القائمة بتقديمها نحو 14.4 غرام من الدهون الصحية لكل ربع كوب، وتعد مصدراً غنياً للدهون الأحادية غير المشبعة.

بذور دوار الشمس: توفر حوالي 13.5 غرام من الدهون الصحية لكل ربع كوب، وهي غنية بشكل خاص بالدهون المتعددة غير المشبعة التي تساعد في خفض الكوليسترول الضار.

زيت الكانولا: يحتوي على 12.4 غرام من الدهون الصحية لكل ملعقة كبيرة، ويعد خياراً رائعاً للخبز بدلاً من الزبدة.

زيت دوار الشمس: يوفر حوالي 12.3 غرام من الدهون الصحية لكل ملعقة كبيرة.

زبدة الفول السوداني: تحتوي الملعقتان الكبيرتان منها على 12.3 غرام من الدهون الصحية.

زيت الزيتون: يوفر 11.3 غرام من الدهون الصحية لكل ملعقة كبيرة، ويتكون من حوالي 75% من الدهون الأحادية غير المشبعة، متفوقاً على نسبة الأفوكادو (67%).

سمك السلمون: وهو مصدر ممتاز للدهون المتعددة غير المشبعة (أوميغا-3)، ويوفر حوالي 9.1 غرام من الدهون الصحية لكل شريحة، وهي كمية تقارب ما يقدمه الأفوكادو.

نصيحة هامة: على الرغم من فوائدها، يجب الانتباه إلى أن هذه الأطعمة غنية بالسعرات الحرارية. لذلك، يوصي الخبراء بالحد من إجمالي تناول الدهون الصحية إلى حوالي 53 غراماً يومياً، وعدم تجاوز نسبة 30% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية.