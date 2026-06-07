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ضبط المتهمين بمحاولة سرقة ماكينة صراف آلي في الشيخ زايد

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ضبط المتهمين بمحاولة سرقة ماكينة صراف آلي في الشيخ زايد

ضبط المتهمين بمحاولة سرقة ماكينة صراف آلي في الشيخ زايد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يونيو 2026 08:18 مساءً - فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام شخصين بمحاولة سرقة ماكينة صراف آلى بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثانى الشيخ زايد من (محامى بإحدى الشركات – مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية) بوجود عطل بماكينة صراف آلى "تابعة لأحد البنوك" المتواجدة بمحيط الشركة محل عمله بدائرة القسم وحال قيام مسئولى الإدارة بالشركة بإصلاح العطل تبين وجود آثار عنف بالخزينة الخاصة بها دون فتحها وبها آثار كسر بالباب الخلفى.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاملين - مقيمان بمحافظتى "الفيوم – القليوبية").. وتم بإرشادهما ضبط (الأداة المستخدمة فى الواقعة "صاروخ تقطيع كهربائى) ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة وإنصرافهما عقب عدم تمكنهما من فتحها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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