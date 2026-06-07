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وزير الصحة يستقبل السير مجدي يعقوب لبحث أحدث تطورات علاج أمراض القلب بالخلايا الجذعية

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وزير الصحة يستقبل السير مجدي يعقوب لبحث أحدث تطورات علاج أمراض القلب بالخلايا الجذعية

وزير الصحة يستقبل السير مجدي يعقوب لبحث أحدث تطورات علاج أمراض القلب بالخلايا الجذعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يونيو 2026 09:30 مساءً - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، السير مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي الشهير، لمناقشة أحدث التطورات والمستجدات في أبحاث علاج أمراض القلب باستخدام تقنيات الهندسة النسيجية والخلايا الجذعية، في إطار دعم الدولة المصرية للابتكار في الطب التجديدي.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول مشروع ترقيع عضلة القلب، الذي يعتمد على تطوير أنسجة قلبية صناعية باستخدام خلايا جذعية متقدمة، بهدف تجديد عضلة القلب المتضررة لدى مرضى ضعف وفشل عضلة القلب.

 

ولفت إلى أن الأبحاث الجارية تركز على تحسين قدرة القلب على الانقباض وزيادة كفاءته الوظيفية من خلال زراعة رقع نسيجية تعزز التجدد الطبيعي للنسيج القلبي، مما يُتيح نتائج علاجية أفضل على المدى الطويل.

 

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أن الاجتماع ناقش أهمية التعاون بين المؤسسات البحثية والجهات التنظيمية لنقل هذه التقنيات الواعدة من مرحلة البحث العلمي إلى التجارب الإكلينيكية ثم التطبيق العلاجي الآمن وفق المعايير الدولية.

 

وتابع أن الدكتور خالد عبدالغفار، أكد دعم الدولة الكامل للأبحاث الطبية الرائدة، مشددًا على استمرار التعاون لتسريع نقل التكنولوجيا الطبية الحديثة إلى المرضى المصريين بما يحقق أعلى مستويات الاستفادة العلاجية.

 

ومن جانبه، شدد السير مجدي يعقوب على أهمية مواصلة العمل البحثي المشترك لتقديم حلول مبتكرة لأمراض القلب، التي تُعد من أبرز التحديات الصحية عالميً

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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