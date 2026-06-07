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ضبط المتهمين في مشاجرة بأسلحة بيضاء في محيط إحدى المستشفيات بالجيزة

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ضبط المتهمين في مشاجرة بأسلحة بيضاء في محيط إحدى المستشفيات بالجيزة

ضبط المتهمين في مشاجرة بأسلحة بيضاء في محيط إحدى المستشفيات بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يونيو 2026 08:18 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء بمحيط إحدى المستشفيات بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 الجاري نشبت مشاجرة بين طرف أول (عاطلين) طرف ثان (4 عاطلين) جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الجيزة ، لخلافات حول عمل أحد أفراد الطرف الأول بالمحل ملك أحد أفراد الطرف الثاني تدخل على إثرها باقي أفراد الطرفين وتبادلوا خلالها التعدي باستخدام أسلحة بيضاء دون حدوث إصابات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة،وبحوزتهم (الأسلحة البيضاء المستخدمة في التعدي) ،وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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