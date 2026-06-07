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من الكشرى إلى أم على.. سفير تركيا يتحدث عن عشقه للمطبخ المصري.. فيديو

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من الكشرى إلى أم على.. سفير تركيا يتحدث عن عشقه للمطبخ المصري.. فيديو

من الكشرى إلى أم على.. سفير تركيا يتحدث عن عشقه للمطبخ المصري.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يونيو 2026 09:30 مساءً - قال السفير التركي فى مصر، صالح موطلو شن إن المطبخ التركى يعد واحد من أغنى المطابخ فى العالم، لاسيما من حيث التنوع والذوق وكذلك من حيث تفضيل المسافرين الدوليين.

 

وأكد أن جغرافيا بلاده وتضاريسها من جبال وسهول وأنهار وتمتعها بأربعة مواسم يساعد فى جعل الطعام أشهى، ومع تنوع الغطاء النباتى، تتوفر الخضروات والفواكه وكذلك اللحوم اللذيذة.

 

ثقافة غنية
 

وتابع قائلا إن ثقافة المطبخ التركي ثقافة غنية وصحية قائمة على عناصر غذائية متنوعة تشمل الخضروات والبروتين الحيواني والنباتي وكذلك الأسماك.

 

وأشار السفير إلى أن هناك 60 مليون سائح من مصر وألمانيا وأمريكا والصين واليابان وغيرها من دول العالم يستمتعون بالطعام التركي أثناء زيارتهم للبلاد سنويا.

 

قواسم مشتركة بين مصر وتركيا
 

وأكد أن مصر وتركيا لديهما الكثير من القواسم المشتركة فيما يتعلق بالتقاليد الغذائية إذ أن لديهما أكثر من ألف سنة من التاريخ المشترك. وأوضح أن من بين أشهر الأكلات المشتركة بين البلدين هي "ورق العنب"، أو "السارما" باللغة التركية.

 

وقال إن المطبخ المصرى غني كذلك بالأكلات الشهيرة المعروفة عالميا مثل الكشرى، وأعرب عن حبه للفول والملوخية وأم علي.

 

 

 

 

 

 

 

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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