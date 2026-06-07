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وزير الشباب والرياضة يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل تكثيف التعاون المشترك

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وزير الشباب والرياضة يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل تكثيف التعاون المشترك

وزير الشباب والرياضة يلتقي نظيره الليبي لبحث سبل تكثيف التعاون المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 يونيو 2026 08:18 مساءً - التقي جوهر، وزير الشباب والرياضة، الدكتور فؤاد برغش، وزير الرياضة بدولة ليبيا، وذلك لبحث البرامج والأنشطة والمشروعات فى ضوء الحرص على تكثيف التعاون بين البلدين .

 

ورحب جوهر نبيل بوزير الرياضة في ليبيا  مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون  بين الجانبين علي مستوي القطاعين الرياضي والشبابي ،ايضا تم الاتفاق خلال اللقاء علي استضافة مصر لمعسكرات الفرق والمنتخبات والأندية الليبية بمختلف الألعاب وخاصة ان مصر تمتلك البينية التحتية   والمدن الرياضية  والشبابية المميزة وعلي اعلي المستويات .  

 

فيما اكد  وزير الرياضة الليبي خلال اللقاء علي أن الدولة المصرية لديها العديد من الخبرات و التي نسعي للتعاون الثنائي فيما بيننا ونقل الخبرات المصرية الكبيرة للجانب الليبي، والتي تأتي علي رأسها  المنشات الرياضية وكيفية ادارتها وصيانتها، خاصة وأن الدولة المصرية شهدت طفرة كبيرة في البنية التحتية والخدمات الشبابية والرياضية التي نفذت في الفترات الماضية.

 

 

 

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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