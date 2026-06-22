نيوزيلندا تتقدم على منتخب مصر بالهدف الأول فى الدقيقة 15

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 06:30 صباحاً - استقبل مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر الهدف الأول من نظيره منتخب نيوزيلندا، فى الدقيقة 15 من زمن المباراة التي تجمع المنتخبين، على ملعب بمدينة فانكوفر في كندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

سجل فين سورمان هدف نيوزيلندا في الدقيقة 15 بعد استغلال ضربة ركنية ارتقى لها وسجلها في مرمى المنتخب المصري.

يدخل منتخب مصر اللقاء بهدف الفوز لتصدر المجموعة السابعة، حيث يمتلك نقطة واحدة من التعادل في الجولة الأولى أمام بلجيكا، بينما يتصدر حاليا منتخبا بلجيكا وإيران المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين.



تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

وفي خط الوسط: مهند لاشين - مروان عطية - إمام عاشور.

ويقود الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى زيكو.



تشكيل نيوزيلندا ضد مصر



حراسة المرمى: ماكس كروكومب

الدفاع: تيم باين - مايكل بوكسال - فين سورمان - ليبيراتو كاكاسي.

الوسط: جو بيل - ماركو ستامينيتش - ساربريت سينج.

الهجوم: إيلي جاست - كريس وود - كالوم ماكاوات.



نتيجة منتخب مصر أمام بلجيكا



وكان منتخب مصر قد تعادل مع بلجيكا بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب لومين فيلد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، تقدم إمام عاشور لصالح منتخب مصر في الدقيقة 20، قبل أن يدرك منتخب بلجيكا التعادل بهدف عكسي سجله محمد هاني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 67 من زمن اللقاء.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد غياب، منذ مشاركته الأخيرة في روسيا 2018، حيث نجح الفراعنة في حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات العالمية، بعد مشوار قوي في التصفيات الأفريقية، حيث تصدر مجموعته دون هزيمة، متفوقًا على منتخبات قوية بفضل صلابته الدفاعية وخبرات لاعبيه الدوليين.



قائمة منتخب مصر فى كأس العالم 2026



وضمت قائمة منتخب مصر لكأس العالم كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.