انت الأن تتابع خبر الراقي تحت هجوم جماهيري لاذع.. هكذا علق الجميع على أزمات الهلال الأخيرة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - خرج نادي الأهلي من دائرة المنافسة في بطولة كأس السوبر السعودي لكرة القدم، إثر خسارته بركلات الترجيح أمام الهلال في الدور نصف النهائي. وأعرب الإعلامي محمد الشيخي عن خيبة أمله من أداء الإدارة الحالية للنادي الأهلي، من خلال تعليق له على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.
وصرح الشيخي قائلاً:
- "رئيس الأهلي واللجنة التنفيذية، أتاحتم الفرصة للمنتقدين للسخرية من النادي، فأداؤكم لا يقارن بالأندية الأخرى، بلا تعاقدات تُذكر طوال المواسم، وبدلًا من التفاعل مع الجماهير وعرض قوي، فضلتم الانزواء، فالفريق يعاني من نفس المشكلات التي واجهها في العام الماضي، بسبب غياب قيادة حازمة وقوية تدير الأمور. الفريق الذي يعمل ينقذ نفسه، بينما يغرق الفريق الميت في مشاكله".
- من ناحية أخرى، يجري نادي النصر استعداداته للمواجهة المرتقبة مع الهلال في نهائي البطولة، والتي من المقرر أن تُقام يوم السبت المقبل الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.