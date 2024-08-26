انت الأن تتابع خبر تعرف على أشهر منتجعات الرياض التي ينصح بزيارتها في المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشتهر مدينة الرياض بكثرة المعالم الأثرية والتاريخية ومركزا حيويا للتجارة والأعمال بالإضافة إلى وجود الجبال والأودية والمنتجعات الرائعة ذات الطبيعة الساحرة التي تستقطب ملايين الزوار سنويا من داخل المملكة وخارجها طوال العام، وفي هذا المقال سوف نسلط الضوء على أبرز منتجعات العاصمة السعودية.

أشهر منتجعات الرياض

نسلط الضوء في هذه الأسطر على أشهر منتجعات الرياض كما يلي:

منتجع كاليفورنيا الرياض

يقع منتجع كاليفورنيا على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، منطقة قرطبة، الرياض.

يتميز المنتجع بتصميمه العصري الرائع ذات الطابع الأوروبي.

مزود بالعديد من المرافق والخدمات مثل : مسبح، مركزا للياقة البدنية، مرافق ترفيهية داخلية وخارجية مطعم وسوق صغير وغيره.

للتواصل من خلال الرقم التالي: 966112279111+

منتجع عمارية اكوابارك

يقع المنتجع في العمارية الرياض على بعد 42 كيلو متر من مدينة الرياض، وبالقرب من مطار الملك خالد الدولي بمسافة حوالي 47 كيلو متر.

يعتبر من أشهر منتجعات الرياض التي توفر إقامة مميزة ومزودة بكثيرا من المرافق والخدمات.

يتميز المنتجع بإطلالته الرائعة على المسبح.

يصل متوسط سعر الإقامة لليلة واحدة بالمنتجع إلى 2.153 ريال سعودي.

للتواصل والاستفسار يتم الاتصال على الرقم التالي: 966535965000+

منتجع كلوسترز الرياض

يقع منتجع كلوسترز الرياض في العمارية السلمانية بالرياض.

يعتبر من أشهر المنتجعات العصرية المصممة بأعلى مستوى من الفخامة والراحة.

به خدمات متنوعة مثل: شلالات مائية، مسبح خارجي، موقف لركن السيارات وخدمات الإنترنت المجانية.

يصل متوسط سعر الإقامة لليلة واحدة بالمنتجع إلى 1500 ريال سعود

منتجع دفلي الرياض