أكسيوس : بصيص أمل في محادثات إيران مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده ترامب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 09:30 مساءً - قال موعد اكسيوس أن محادثات إيران الأخيرة أظهر بصيص أمل في التقدم مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده ترامب

تم إحراز تقدم في الساعات الأربع والعشرين الماضية في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بحلول الموعد النهائي الذي حدده الرئيس ترامب في الساعة الثامنة مساءً الثلاثاء لا يزال يبدو أمراً بعيد المنال، وذلك وفقاً لمسؤول أمريكي ومسؤول إسرائيلي ومصدرين آخرين مطلعين على المحادثات.

وقال مسؤول أمريكي إن التفكير في البيت الأبيض قد تحول من "هل يمكننا الوصول إلى هناك؟" إلى "هل يمكننا الوصول إلى هناك بحلول الساعة الثامنة من مساء اليوم؟

وأضاف المسئول الأمريكي إن الفشل في التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي - أو على الأقل إحراز تقدم كافٍ لإقناع ترامب بتمديده - سيؤدي إلى تصعيد غير مسبوق في الحرب.