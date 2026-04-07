يوسف الشريف يكشف عن تحديات تربية أبنائه بعد الانفصال تحدث الفنان يوسف الشريف عن تجربة الاهتمام بأولاده بمفرده بعد انفصاله عن زوجته الكاتبة إنجي علاء.وحكى يوسف الش إقرأ المزيد

تحدث الفنان يوسف الشريف عن تجربة الاهتمام بأولاده بمفرده بعد انفصاله عن زوجته الكاتبة إنجي علاء.

وحكى يوسف الشريف خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" قائلا: "أنا عايش مع أولادي الاتنين عبد الله وعبد الرحمن توأم عندهم 16 سنة تجربة صعبة في البداية وبتفكر هكمل إزاي؟".

وتابع يوسف الشريف: "أنا بليد جدا في كل حاجة وهما مش عارفين وفي حاجة متغيرة، أول أيام في التجربة دي كنا بندور على الغسالة في البيت قعدنا وعملنا خطة قلتلهم ما الهدوم دي كانت بتتغسل في غسالة بس فين وكان فريق بحث عنها، كل التفاصيل ملخبطة مرورا برحلة طويلة".

وأكمل يوسف الشريف: "دلوقتي أنا بعتمد عليهم بشكل كبير حتى شغلي في الأول الموضوع كان مجاملة ما تيجوا تقروا وتقولولي رأيكم دلوقتي هما ليهم آراء في السيناريوهات وبيقولوا نصايح مهمة بالنسبة لجيلهم لأنهم مختلفين وليهم آرائهم وأكتر حاجات بيتفرجوا عليها أجنبي بس ليهم رأي يحترم، هما بيساعدوا في كل حاجة وبقت الحياة لذيذة".

وأوضح يوسف الشريف أن أولاده لا يشاهدون أعمالا عربية كثيرة لكن هناك عمل مفضل لهم من أعماله قائلا: "وهما صغيرين مكانوش بيتفرجوا على أعمالي بس كان فيلم "العالمي" كانوا بيحبوه".

وكان الفنان يوسف الشريف أصدر بيانا مشتركا مع إنجي علاء يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، أعلنا فيه طلاقهما بعد زواج دام 14 عامًا.