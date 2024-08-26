دليل حي المنتزه الدمام بالمملكة العربية السعودية

انت الأن تتابع خبردليل حي المنتزه الدمام بالمملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقع حي المنتزه الذي يتميز بتصميمه المعماري الحديث مطابقا للمواصفات العالمية غرب مدينة الدمام علاوة على موقعه الاستراتيجي الهام وتوافر المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين وتسبع رغباتهم وتجعله مركزا لجذب السكان والاستقرار فيه، وفي هذا المقال سوف نوافيكم بالمزيد من المعلومات عن الخدمات والمرافق الموجودة بالحي.

مدارس حي المنتزه الدمام

يوجد بالحي العديد من المدارس لكافة المراحل التعليمية المختلفة بالإضافة إلى وجود مدرسة دولية، ومن أبرز هذه المدارس ما يلي:

مدرسة GEMS للبنين

مدرسة GEMS السعودية الدولية

مدرسة إثراء المعرفة الدولية

دار الإصباح للطفولة

المستشفيات والمراكز الصحية في حي المنتزه

مستودع الدكتور سليمان الحبيب

مركز إرادة للتأهيل والعلاج الطبيعي

مجمع صفوة المنتزه الطبي المتخصص

مستشفى الولادة والأطفال

المعالم القريبة من حي المنتزه

يتميز حي المنتزه بقربه من المواقع الحيوية الهامة كما سنوضح ذلك في السطور القادمة كالتالي:

الديوان الملكي السعودي

أرض معسكر أميانتيت

برج رو ض الخزامي المكتبي

الكلية التقنية الدمام

مدينة الكوبرا الترفيهية

الشوارع المحيطة بحي المنتزه

يحيط بالحي عدة شوارع رئيسية نشير إليها في الأسطر التالية:

شارع الأمير متعب

طريق الشارع الأول

شارع أبي شداد

مطاعم حي المنتزه

مطعم هريدى

دومينوز بيتزا

مطعم البيت الشامى

مطعم الطيباوى

مطعم منشك

مقاهي حي المنتزه

سبيس كافيه

إيروس كافيه

كافيه الواحة

كامودور كافيه

بلو مارين كافيه

الأنشطة الترفيهية والمعالم البارزة في حي المنتزه

مكتب العالي للعقار

محطة جنوب شرق الدمام- الشركة السعودية للكهرباء

جامع لطيفة بنت محمد الحملي

مشاريع التطوير 20

جامع نورة بنت إبراهيم الزامل السليم

الأنشطة التي يمكن القيام بها في حي المنتزه