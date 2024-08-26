تعرف على شروط القبول بالمنح الدراسية للأجانب في جامعة الحدود الشمالية 2025

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رياض - احمد صلاح - تأسست جامعة الحدود الشمالية الحكومية التي تقع في عرعر بالمملكة العربية السعودية عام 2007 م، ولقد أعلنت الجامعة عبر موقعها الرسمي عن شروط القبول في المنح الدراسية بالجامعة لكافة الطلاب الدوليين من مختلف الجنسيات، وفي هذا المقال سوف نوافيكم بشروط ومعايير القبول المطلوبة مع الإشارة إلى معايير القبول في الوظائف الأكاديمية بالجامعة.

شروط القبول بالمنح الدراسية للأجانب في جامعة الحدود الشمالية

حددت الجامعة معايير عدة للقبول في المنح الدراسية ونشير في الأسطر التالية إلى هذه الشروط كالتالي:

يشترط أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها سواء من داخل المملكة أو خارجها.

أن تكون شهادة الثانوية العامة موثقة من مدرسة حكومية أو ما يعادلها.

لا يقل سن المتقدم عن 17 عاما ولا يزيد عن 25 عاما.

تمتع المتقدم بالأخلاق الحميدة والسلوك الحسن وعدم التورط في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

معايير القبول في الوظائف الأكاديمية بجامعة الحدود الشمالية

نشير في هذه الأسطر إلى معايير القبول بالوظائف المختلفة التي أعلنت عنها الجامعة كالتالي:-

يقتصر التقديم على أبناء المملكة العربية السعودية فقط والإقامة بصفة دائمة في المملكة.

يتمتع المتقدم بصحة جيدة ويكون لائق طبيا.

حصول المتقدم على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام.

اجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية.

كليات جامعة الحدود الشمالية

كلية العلوم

كلية العلوم والآداب (رفحاء)

كلية الهندسة

كلية العلوم والآداب (طريف)

كلية العلوم الطبية التطبيقية

كلية الطب

كلية الصيدلة

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات

كلية التمريض

كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية

كلية التصاميم والفنون

كلية إدارة الأعمال

الكلية التطبيقيـة