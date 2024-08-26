اتفرج صورة نادرة للمستشار تركي آل شيخ تثير ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي: ماذا تعرف عن الجائزة الجديدة؟

انت الأن تتابع خبراتفرج صورة نادرة للمستشار تركي آل شيخ تثير ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي: ماذا تعرف عن الجائزة الجديدة؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شارك تركي آل شيخ، الرئيس الحيوي لهيئة الترفيه السعودية، لقطة تذكارية من طفولته عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، معلقًا عليها "منذ 42 سنة". هذه الصورة تعيد إلى الأذهان رحلته من مراحل حياته الأولى وحتى بلوغه مرتبة بارزة في عالم الترفيه والإعلام.

وأوضح كذلك آل شيخ، عن تقديم جائزة جديدة بإطار مهرجان GeA الذي يهدف لتنمية المواهب الشابة وبث روح الإبداع، مؤكدًا أن الجائزة ستشمل أفضل رواية سينمائية وأفضل سيناريو، مع عزمهم على إنتاج الأعمال الفائزة.

وذكر آل شيخ، الذي يحظى بتقدير واسع في السعودية، أن هذه الفعاليات وغيرها تأتي في إطار سعيه لدعم وتعزيز القطاع الثقافي والترفيهي بالمملكة، حيث تم تأسيس هيئة الترفيه في 2016 لتنظيم وتطوير الفعاليات الثقافية والترفيهية.

وخلال مسيرته، استطاع آل شيخ تحقيق العديد من الإنجازات، منها تنظيم مهرجان الرياض الدولي للألعاب، الذي يعتبر من أكبر المهرجانات الترفيهية في المملكة، بالإضافة إلى دعم المشروعات السينمائية وتعزيز الشراكات الدولية.

في هذا السياق، يبرز دور آل شيخ كداعم رئيسي للمواهب الشابة في المنطقة، مستغلاً مشروعاته لتوفير منصات تمكن الشباب من التعبير عن إبداعهم وعرضه على العالم، مما يعكس التزامه بتحفيز الابتكار والإبداع في الوسط الثقافي.