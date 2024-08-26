انت الأن تتابع خبر جهزت الطلاب الشنطه ولا لسه.. موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025/2024 في سوريا وحقيقة تأجيل الدراسة.. تفاصيل مهمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينطلق العام الدراسي الجديد 2024/2025 في سوريا يوم الخامس من سبتمبر 2024، موضحة أن الدراسة ستستمر لمدة 38 أسبوعاً، تنقسم إلى فصلين دراسيين.

وأشارت وزارة التربية السورية إلى أن مدة كل حصة دراسية تصل إلى 45 دقيقة في المرحلة الابتدائية، بينما تمتد إلى 50 دقيقة في المراحل الإعدادية والثانوية.

فيما يتعلق بتقويم العام الدراسي، فقد تم تحديد 173 يوماً كأيام دوام رسمية، مقسمة بين 91 يوماً للفصل الأول و81 يوماً للفصل الثاني، وهناك أيضاً فصل صيفي اختياري مدته 8 أسابيع. وتبين الوزارة أهمية الالتزام بالحضور خلال الفصول الدراسية.

يذكر أن المرحلة الدراسية في سوريا تشمل التعليم الإلزامي من الصف الأول حتى الصف التاسع، ويتم الدراسة حسب المنهج البكلوريا السوري المعروف بصعوبته على مستوى العالم. علاوة على ذلك،

يتميز التعليم في سوريا بكونه مجاني في جميع المراحل التعليمية وتتم التدريس باللغة العربية في جميع المجالات، سواء في التعليم الجامعي أو قبل الجامعي.

إضافة إلى ذلك، ينقسم التعليم قبل الجامعي إلى مرحلتين رئيسيتين: التعليم الأساسي من سن 6 إلى 15 عاماً، ومرحلة التعليم الثانوي التي تشمل فروعاً للعلوم العامة، الأدبية والشرعية، بالإضافة إلى عدة فروع مهنية.

ويختتم التقرير بتوضيح أن هناك بعض المدارس الخاصة في البلاد، ومعظم الطلاب يتجهون للدراسة في الجامعات الحكومية مثل جامعة دمشق، واحدة من أقدم الجامعات في البلاد. لذلك، يُنصح الطلاب بالاستعداد الجيد للعام الدراسي الجديد بتحضير جميع الأدوات والمستلزمات الدراسية اللازمة.